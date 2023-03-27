Канье Уэст вернулся в Instagram и заявил, что "снова любит евреев"

Канье Уэст поделился постером к фильму "Мачо и ботан" (21 Jump Street) с Джоной Хиллом и Ченнингом Татумом. Он написал, что просмотр этой картины заставил его "снова полюбить евреев".

"Никто не должен трансформировать гнев на одного или двух отдельных людей в ненависть к миллионам невинных. Также ни одного христианина нельзя назвать антисемитом, потому что Иисус был евреем. Спасибо, Джона Хилл, я люблю тебя", - цитирует его Spletnik.ru.

Напомним, Джона Хилл происходит из творческой еврейской семьи, проживающей в Лос-Анджелесе.

В октябре прошлого года Канье Уэста временно заблокировали в Instagram и Twitter из-за его антисемитских высказываний.

Ранее музыкант неоднократно попадал в скандалы. К примеру, неоднократно делал противоречивые заявления в интервью и соцсетях - признавался, что симпатизирует Адольфу Гитлеру. Артист лишился многих контактов. Его осудили коллеги-знаменитости, включая бывшую супругу рэпера Ким Кардашьян. Ходят слухи, что его высказывание связано с его психическим состоянием. Известно, что у музыканта диагностировали биполярное расстройство.