Американский рэпер и продюсер Канье Уэст (Kanye West) впервые за долгое время опубликовал пост в Instagram.
Канье Уэст вернулся в Instagram и заявил, что "снова любит евреев"
Канье Уэст поделился постером к фильму "Мачо и ботан" (21 Jump Street) с Джоной Хиллом и Ченнингом Татумом. Он написал, что просмотр этой картины заставил его "снова полюбить евреев".
"Никто не должен трансформировать гнев на одного или двух отдельных людей в ненависть к миллионам невинных. Также ни одного христианина нельзя назвать антисемитом, потому что Иисус был евреем. Спасибо, Джона Хилл, я люблю тебя", - цитирует его Spletnik.ru.
Напомним, Джона Хилл происходит из творческой еврейской семьи, проживающей в Лос-Анджелесе.
В октябре прошлого года Канье Уэста временно заблокировали в Instagram и Twitter из-за его антисемитских высказываний.
Ранее музыкант неоднократно попадал в скандалы. К примеру, неоднократно делал противоречивые заявления в интервью и соцсетях - признавался, что симпатизирует Адольфу Гитлеру. Артист лишился многих контактов. Его осудили коллеги-знаменитости, включая бывшую супругу рэпера Ким Кардашьян. Ходят слухи, что его высказывание связано с его психическим состоянием. Известно, что у музыканта диагностировали биполярное расстройство.
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