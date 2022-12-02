Канье Уэст заявил о своих симпатиях к Гитлеру и Путину

На шоу Канье Уэст явился в маске, полностью закрывающей лицо и в беседе с ведущим и его гостем сторонником теории превосходства белой расы Ником Фуэнтесом высказался насчёт Гитлера, нацистов и антисемитизма.

"Не позволено открыто говорить, что этот человек сделал что-то хорошее, и мне это надоело. Каждое человеческое существо имеет что-то ценное, что оно привносит в мир. Особенно Гитлер", - заявил Уэст в эфире программы InfoWars.

По мнению рэпера, "еврейские медиа заставили нас чувствовать, будто нацисты и Гитлер никогда не предлагали миру ничего, имеющего ценность".

Канье Уэст назвал Гитлера "парнем, который изобрёл шоссе и тот самый микрофон, который я использую, будучи музыкантом".

Kanye on Alex Jones:



"Well, I see good things about Hitler also."pic.twitter.com/I969vqrhYP — Kurrco (@Kurrco) December 1, 2022

Рэпер также поддержал другого участника шоу - националиста Ника Фуэнтеса, отрицающего Холокост, который сказал, что считает себя "очень пропутинским" и "очень пророссийским". Канье ответил: "Я тоже".

После эфира рэп-исполнитель опубликовал несколько твитов с фотографиями, среди них было изображение звезды Давида, слитое со свастикой. В тот же день Twitter заблокировал его аккаунт за антисемитские высказывания.

Напомним, Канье Уэст, который является бывшим мужем телезвезды Ким Кардашьян, решил баллотироваться в президенты США в 2024 году.