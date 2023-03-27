С сегодняшнего дня граждане России могут узнать дату и место языковой проверки

Получить информацию можно по уникальному коду, который был присвоен при регистрации на тест.

Чтобы лучше подготовиться к тесту, на веб-сайте VISC можно найти программу теста для каждого из шести уровней и степеней владения языком. Программа содержит требования и примеры заданий.

Если человек не проходит тест на требуемый уровень, он должен зарегистрироваться на тест повторно. Повторная проверка может быть проведена не ранее чем через месяц после получения предыдущего решения.

Чтобы подтвердить знание латышского языка, лицо должно получить выданный VISC документ о соответствии уровню владения латышским языком А2.

Как сообщалось, 24 сентября 2022 года вступили в силу поправки к закону об иммиграции, которые предусматривают, что постоянные виды на жительство (ВНЖ) граждан России, ранее бывших негражданами или гражданами Латвии, действуют до 1 сентября 2023 года.

Если человек хочет получить постоянный вид на жительство повторно, он должен до 1 сентября 2023 года подать в Управление по делам гражданства и миграции документы, удостоверяющие, что он сдал тест на знание государственного языка не ниже уровня А2.

Сертификаты о владении госязыком действительны, если они выданы после с 1 февраля 2001 года и имеют уровень не ниже 1В или А2.

По оценкам Министерства внутренних дел, требование сдать тест на знание госязыка может применяться примерно к 21 000 человек.