9 глупых ошибок, которые мы допускаем при мытье полов

Содержать полы в идеальной чистоте - казалось бы, миссия невыполнимая. Несмотря на то, что эта работа далеко не сложная, многие люди замечают, что совершают в процессе глупые ошибки, а потом недоумевают, почему им не удается добиться ожидаемого результата - даже после уборки пол недостаточно чистый или его очень скоро приходиться снова мыть. В этой статье мы проанализируем самые распространенные ошибки, допускаемые при мытье полов, и узнаем, как их избежать.
Верьте или нет, но у этого ритуала уборки есть свои лайфхаки, неизвестные многим. Вот девять наиболее распространенных ошибок и ошибочных представлений о мытье полов.
1-я ошибка: мыть пол без предварительной уборки помещения
Оставленные на полу вещи не только мешают качественно убраться, но и отнимают лишнее время, которое нужно потратить на то, чтобы их переместить. Поэтому не ленитесь и сначала освободите пол от помех.
Совет: Сначала уберите с пола все предметы, которые могут мешать при его мытье. Скрутите все ковры, уберите все игрушки, сложите стулья на стол. Это не займет много времени, а процесс мытья пола станет более быстрым и эффективным.
2-я ошибка: не подметать пол
Часто, стараясь идти простым путем, мы сразу же хватаемся за мокрую уборку, считая подметание пола лишней работой. Неудивительно, что в этом случае пол после мытья выглядит еще грязнее, чем до этого. Все потому, что пыль и грязь, столкнувшись с водой, превращаются в некрасивые разводы.
Совет: Прежде чем мыть пол, всегда используйте метлу или пылесос, чтобы тщательно очистить поверхность. Особенное внимание обращайте на углы помещения и труднодоступные места, где часто копится пыль и грязь. Тогда при мытье полов разбавленная водой грязь не будет разноситься по всему дому. Чтобы не поднимать пыль, полы лучше всего подметать мокрой щеткой.
3-я ошибка: хаотичное мытье пола
Если мыть пол хаотично и ходить по уже вымытой поверхности, добиться идеальной чистоты без разводов и следов вряд ли получится.
Совет: Начинайте мыть пол с дальнего от двери угла, затем по окончании уборки все, что вам останется сделать - это убрать пыль и грязь, собранные со всего помещения. Кроме того, чем меньше вы будете ходить по вымытой поверхности до того, как она высохнет, тем чище она будет.
4-я ошибка: считать, что сушка пола необязательна
Если ваш ламинат или паркет после мытья ни разу не вздувались от лишней влаги, то это настоящая история успеха.
Совет: Чтобы избежать этого, после мытья пола протрите его сухой и чистой тряпкой, чтобы как минимум убрать лишнюю влагу, которая может не только испортить покрытие пола, но и оставить неприятные разводы.
5-я ошибка: откладывать мытье полов до лучших времен
Часто мы настолько устаем от своих повседневных обязанностей, что откладываем мытье полов на конец недели, однако следует учитывать, что отмыть впитавшиеся и засохшие пятна на напольном покрытии будет гораздо сложнее, чем свежие.
Совет: Помните, что секрет идеально чистого пола заключается в регулярной уборке - поддерживать чистоту намного проще, если сразу вытирать, например, пролитый сок, не оставляя его сохнуть до следующей плановой уборки.
6-я ошибка: игнорирование труднодоступных мест
Пол вряд ли можно назвать чистым, если на плинтусах, под диваном или под шкафом скапливается огромный слой пыли, которую месяцами игнорируют.
Совет: Обязательно каждый раз убирайте пыль за шкафом и телевизором, не откладывая до большой сезонной уборки, а иначе не удивляйтесь, что вскоре после мытья середины комнаты пол снова будет грязный, потому что он покроется слоем пыли, которая поднялась из закутков и углов. В конце концов, когда пыли меньше, даже дышится намного легче.
7-я ошибка: тратить время на удаление трудновыводимых пятен
Каждому приходилось значительное время тратить на то, чтобы попытаться оттереть небольшое пятно, которое не хочет покидать кухонный пол.
Совет: Будет намного проще, если вы сначала покроете стойкое пятно чистящим средством, а пока оно будет размягчаться, вымоете остальную часть пола.
8-я ошибка: использование сильных химических чистящих средств
Сколько раз вы портили поверхность пола, пытаясь удалить пятно с него сильным химическим чистящим средством? Всегда стоит начинать с растворов, более безопасных для пола и здоровья.
Совет: Чтобы не испортить пол, сначала попробуйте очистку паровой шваброй или раствором пищевой соды и уксуса, которые можно найти на каждой кухне.
9-я ошибка: использование устаревших "инструментов" для очистки пола
Многие бабушки и мамы до сих пор считают, что эффективнее всего мыть пол мокрой тряпкой с хозяйственным мылом, поэтому неудивительно, что мы до сих пор следуем их примеру.
Совет: Тряпка для пола и алюминиевое ведро ушли в прошлое - сегодня существует огромное количество различных средств для мытья полов, которые значительно помогают облегчить уборку в доме. Например, эргономичные щетки со сменной тряпочкой из микрофибры позволяют быстро вымыть пол и собрать пыль и грязь с различных напольных покрытий даже в труднодоступных местах. Кроме того, специальный механизм в ручке щетки выжимает воду из ткани, поэтому нет необходимости нагибаться и окунать руки в грязную воду.
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Оказывается, содержать полы в идеальной чистоте не так уж и сложно. Достаточно соблюдать несколько простых правил, избегать типичных ошибок и правильно подобрать оборудование, которое сделает эту повседневную работу намного проще, быстрее и приятнее.
Статья вышла в сотрудничестве с Leifheit.
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