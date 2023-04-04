9 глупых ошибок, которые мы допускаем при мытье полов

Верьте или нет, но у этого ритуала уборки есть свои лайфхаки, неизвестные многим. Вот девять наиболее распространенных ошибок и ошибочных представлений о мытье полов.

1-я ошибка: мыть пол без предварительной уборки помещения

Оставленные на полу вещи не только мешают качественно убраться, но и отнимают лишнее время, которое нужно потратить на то, чтобы их переместить. Поэтому не ленитесь и сначала освободите пол от помех.

Совет: Сначала уберите с пола все предметы, которые могут мешать при его мытье. Скрутите все ковры, уберите все игрушки, сложите стулья на стол. Это не займет много времени, а процесс мытья пола станет более быстрым и эффективным.

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2-я ошибка: не подметать пол

Часто, стараясь идти простым путем, мы сразу же хватаемся за мокрую уборку, считая подметание пола лишней работой. Неудивительно, что в этом случае пол после мытья выглядит еще грязнее, чем до этого. Все потому, что пыль и грязь, столкнувшись с водой, превращаются в некрасивые разводы.