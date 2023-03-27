В понедельник, 25 марта, пограничники задержали гражданина Беларуси за использование поддельных документов, сообщили в Госпогранслужбе.
Гражданин Беларуси пытался въехать в Латвию по поддельным документам
Гражданин Беларуси пытался въехать в Латвию по поддельным документам
На погранпереходе Силене пограничники проверили въезжающую в Латвию машину, за рулем которой находился гражданин Беларуси 1998 года рождения.
Во время проверки документов мужчина предъявил пограничникам поддельные белорусские водительские права.
За использование подложных документов возбуждено уголовное дело по части первой статьи 275 Уголовного кодекса.
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