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Умер командир российских десантников. То ли погиб, то ли застрелился

rus.tvnet.lv
Умер командир российских десантников. То ли погиб, то ли застрелился
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Фото: БУТУСОВ ПЛЮС/Telegram

В Украине погиб командир штурмового батальона российских войск Дмитрий Лисицкий. Возникли разные версии о том, как он умер, пишет портал 15 мин.lt.

Командир одного из батальонов 247-го десантно-штурмового полка ВС России майор Дмитрий Лисицкий получил звание Героя России в 2015 году.

В 2014 году именно Лисицкий руководил российскими войсками во время окружения крупной группировки украинских войск под Иловайском в 2014 году.

Обстоятельства смерти Лисицкого неясны. Одни источники заявляют, что Лисицкого ликвидировали украинские войска, а другие источники говорят, что Дмитрий застрелился. 

Например, украинский журналист Юрий Бутусов говорит, что российский майор был убит украинскими военными. Но Telegram-канал Baza и Telegram-канал Ксении Собчак "Кровавая барыня" утверждают, что Лисицкий застрелился в своей квартире в Ставрополе.

"Сослуживцы утверждают, что в последнее время Лисицкий был в подавленном состоянии и говорил о самоубийстве, предположительно - из-за жалобы на его неправомерные действия в отношении личного состава", - написала Собчак.

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