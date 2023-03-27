Умер командир российских десантников. То ли погиб, то ли застрелился

Командир одного из батальонов 247-го десантно-штурмового полка ВС России майор Дмитрий Лисицкий получил звание Героя России в 2015 году.

В 2014 году именно Лисицкий руководил российскими войсками во время окружения крупной группировки украинских войск под Иловайском в 2014 году.

Обстоятельства смерти Лисицкого неясны. Одни источники заявляют, что Лисицкого ликвидировали украинские войска, а другие источники говорят, что Дмитрий застрелился.

The head of #Stavropol Krai's Blagodarny District, Aleksandr Tenkov, reported the death of the commander of the airborne assault battalion, Hero of #Russia Dmitriy Lisitsky.



Lisitsky was considered responsible for the "#Ilovaisk tragedy," in which several hundred #Ukrainian… pic.twitter.com/iobqIWgqne — NEXTA (@nexta_tv) March 27, 2023

Например, украинский журналист Юрий Бутусов говорит, что российский майор был убит украинскими военными. Но Telegram-канал Baza и Telegram-канал Ксении Собчак "Кровавая барыня" утверждают, что Лисицкий застрелился в своей квартире в Ставрополе.

"Сослуживцы утверждают, что в последнее время Лисицкий был в подавленном состоянии и говорил о самоубийстве, предположительно - из-за жалобы на его неправомерные действия в отношении личного состава", - написала Собчак.