Стрельба в американской школе: шесть погибших, нападавшая убита

По меньшей мере трое детей и трое взрослых погибли в результате стрельбы в христианской школе в столице американского штата Теннесси в понедельник, сообщили власти. Нападавшая (по предварительным данным, это была девушка) была застрелена полицией.

По данным полиции, инцидент произошел в школе на бульваре Бертон-Хиллз в Нэшвилле. Прибывшие на вызов полицейские вступили в перестрелку, в результате чего стрелявшая была убита.

На пресс-конференции представитель полиции Дон Аарон сообщил, что среди погибших в результате стрельбы - трое детей и трое сотрудников школы. Один полицейский получил ранения.

Нападавшая была вооружена двумя штурмовыми винтовками, также на месте престпления был обнаружен пистолет.

Ранее телеканала NBC сообщал, что трое детей были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями, но к моменту прибытия в госпиталь все трое были мертвы.

Личность и мотивы нападавшей неизвестны, имена и возраст жертв также не разглашаются.

Полиция в США Фото: BBC