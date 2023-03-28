Начат сбор подписей за получение гражданства Латвии при сохранении гражданства Украины

В качестве представителя инициативы заявлен Рихард Фрейденфелдс. Он отмечает, что несколько миллионов украинцев были вынуждены покинуть свою страну из-за российского вторжения, из них несколько десятков тысяч нашли безопасный дом в Латвии.

Боевые действия продолжаются уже больше года, и Латвия и ее народ выражают искреннюю поддержку украинскому народу. "Мы провели это время вместе в переживаниях, а также научились слушать других людей и вникать в вопросы, которые иногда нам представляются не настолько важными, но они чрезвычайно актуальны для других", - говорит Фрейденфелдс.

В инициативе отмечено, что теперь украинцы хотят называть Латвию своим полноценным домом. Поэтому идет сбор подписей за возможность более тесной интеграции украинцев в латвийское общество, чтобы "через несколько лет у них была возможность получить латвийское гражданство путем натурализации, сохранив при этом украинское гражданство".