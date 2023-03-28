В эстонской деревне Хюрова в волости Рыуге вышедшая из берегов река Мустйыги стала причиной паводка и затопления парка солнечных батарей, передает Rus.Postimees. Все панели находятся в воде, некоторые из них затоплены таким образом, что из воды выглядывает лишь небольшая их часть.
Фото, видео ⟩ В Эстонии затопило парк солнечных батарей
В Эстонии затопило парк солнечных батарей
Предприятие Leonhard Weiss, проектировавшее парк солнечных батарей, заявляет, что ситуацию все-таки нельзя назвать катастрофической: конкретная станция не подключена к сети, но даже если бы это было так, ничего страшного не произошло бы.
Галерея: В Эстонии затопило парк солнечных батарей
"Провода изолированы, большинство кабелей проложено под землей, где они соприкасаются с водой. Штепселя находятся в середине панели. Если они окажутся в воде, то инвертор сам отключится, все защищено", - прокомментировали в Leonhard Weiss.
Деревня Хюрова расположена примерно в 10 километрах к северу от границы с Латвией, а река Мустйыги является самым крупным притоком Гауи в Эстонии.
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