Фото, видео ⟩ В Эстонии затопило парк солнечных батарей

Предприятие Leonhard Weiss, проектировавшее парк солнечных батарей, заявляет, что ситуацию все-таки нельзя назвать катастрофической: конкретная станция не подключена к сети, но даже если бы это было так, ничего страшного не произошло бы.

Галерея: В Эстонии затопило парк солнечных батарей

"Провода изолированы, большинство кабелей проложено под землей, где они соприкасаются с водой. Штепселя находятся в середине панели. Если они окажутся в воде, то инвертор сам отключится, все защищено", - прокомментировали в Leonhard Weiss.

Деревня Хюрова расположена примерно в 10 километрах к северу от границы с Латвией, а река Мустйыги является самым крупным притоком Гауи в Эстонии.