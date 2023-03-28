До сих пор на сдачу обязательного экзамена на знание государственного языка записались 8000 граждан России, тем временем государственные органы уже готовятся к возможным судебным разбирательствам в связи с этой нормой, рассказали ответственные лица на заседании парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией.
Экзамен по латышскому для граждан РФ: записались 8 тысяч человек
Как говорится в письме Министерства внутренних дел комиссии, переходные положения закона об иммиграции предусматривают, что постоянные виды на жительство (ВНЖ) для граждан России действуют до 1 сентября 2023 года. Чтобы повторно получить ВНЖ, эти люди до 1 сентября 2023 года должны представить в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) сертификат о знании государственного языка.
Вместе с языковым сертификатом они должны подать заявление на получение статуса постоянного жителя ЕС.
Срок рассмотрения такого заявления составляет до трех месяцев. С учетом того, что за короткий срок может быть подано большое количество заявлений, могут возникнуть ситуации, когда лицо выполнило требования закона об иммиграции, но его постоянный ВНЖ утратил силу, а заявка на получение статуса постоянного жителя еще ЕС рассматривается, и лицо теряет право на медицинское обслуживание, образование, занятость и аналогичные права, связанные с ВНЖ.
Для предотвращения подобных ситуаций необходимо в законе об иммиграции предусмотреть более длительный срок рассмотрения соответствующих заявлений, чтобы лица, прошедшие языковую проверку и подавшие документы в установленный срок, и во время рассмотрения заявления могли продолжать находиться в Латвии.
В таких случаях постоянные ВНЖ теряли бы силу с принятием решения по запросу на статус постоянного жителя ЕС. Срок рассмотрения запроса следовало бы установить до одного года.
Чтобы способствовать успешному овладению государственным языком на требуемом уровне, следовало бы предусмотреть, что постоянные ВНЖ не перестают действовать, если человеку назначен повторный языковой тест до 30 ноября 2023 года.
В таком случае, чтобы лицо могло подать необходимые документы после прохождения теста на знание государственного языка, для подачи этих документов должен быть установлен один месяц, а именно до 31 декабря 2023 года.
Если человек не записался на языковой тест или не подал необходимые документы для запроса статуса постоянного жителя ЕС, срок действия его ВНЖ истекает 2 сентября 2023 года или 2 января 2024 года соответственно.
Принимая во внимание ожидаемое большое количество обращений (около 25 000), а также необходимость проверки каждого заявления органами государственной безопасности, необходимо в законе установить более длительный срок - до одного года. - для рассмотрения заявления, в течение которого постоянные ВНЖ остаются в силе.
МВД внесло в Сейм предложение, предусматривающее, что для получателей пенсий любая назначенная лицу пенсия должна рассматриваться как доказательство наличия стабильных и регулярных финансовых ресурсов.
Заместитель директора Департамента права и недвижимости Министерства образования и науки (МОН) Дайга Дамбите заявила в комиссии, что, согласно действующим нормам, тест на знание языка необходимо сдать до 1 сентября.
24 марта МОН завершило регистрацию граждан России, выразивших желание сдать экзамен на знание государственного языка, всего таких лиц 8000, хотя изначально предполагалось, что желающих может быть 17,5 тыс.
"Мы определили, что те лица, которые зарегистрируются на экзамен до 24 марта, будут сдавать экзамен с 11 апреля по 31 июля, чтобы можно было рассредоточить этот поток. Нормы также предусматривают, что если люди обратились вовремя, им предоставляется возможность сдать тест во второй раз не ранее, чем через месяц после первого теста", - заявила Дамбите.
"Теперь нам нужно понять, даем ли мы какие-то возможности людям, которые не записались до 24 марта, и создаем ли отдельный порядок регистрации и отдельную очередь, или же мы ничего не делаем с этими людьми и они, скорее всего, не успеют сдать тест до 1 сентября или сдать его повторно", - добавила она.
Заместитель госсекретаря МВД Вилнис Витолиньш не отрицал, что МВД готовится к судебным разбирательствам. Руководитель PMLP Майра Розе добавила, что, если человек получает отрицательное решение о дальнейших возможностях пребывания в стране, оно может быть оспорено у главы PMLP, а затем в трех судебных инстанциях. Если последует распоряжение о депортации, также можно подать жалобу в суд.
Для того, чтобы PMLP не образовывались очереди, МВД просит комиссию внести поправки в переходные положения закона об иммиграции.
После непродолжительного обсуждения депутаты концептуально поддержали предложения МВД по поправкам к закону об иммиграции. Ко второму чтению будет подготовлена более четкая и ясная редакция поправок.
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