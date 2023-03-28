Экзамен по латышскому для граждан РФ: записались 8 тысяч человек

24 марта МОН завершило регистрацию граждан России, выразивших желание сдать экзамен на знание государственного языка, всего таких лиц 8000, хотя изначально предполагалось, что желающих может быть 17,5 тыс.

"Мы определили, что те лица, которые зарегистрируются на экзамен до 24 марта, будут сдавать экзамен с 11 апреля по 31 июля, чтобы можно было рассредоточить этот поток. Нормы также предусматривают, что если люди обратились вовремя, им предоставляется возможность сдать тест во второй раз не ранее, чем через месяц после первого теста", - заявила Дамбите.

"Теперь нам нужно понять, даем ли мы какие-то возможности людям, которые не записались до 24 марта, и создаем ли отдельный порядок регистрации и отдельную очередь, или же мы ничего не делаем с этими людьми и они, скорее всего, не успеют сдать тест до 1 сентября или сдать его повторно", - добавила она.

Заместитель госсекретаря МВД Вилнис Витолиньш не отрицал, что МВД готовится к судебным разбирательствам. Руководитель PMLP Майра Розе добавила, что, если человек получает отрицательное решение о дальнейших возможностях пребывания в стране, оно может быть оспорено у главы PMLP, а затем в трех судебных инстанциях. Если последует распоряжение о депортации, также можно подать жалобу в суд.

Для того, чтобы PMLP не образовывались очереди, МВД просит комиссию внести поправки в переходные положения закона об иммиграции.

После непродолжительного обсуждения депутаты концептуально поддержали предложения МВД по поправкам к закону об иммиграции. Ко второму чтению будет подготовлена более четкая и ясная редакция поправок.