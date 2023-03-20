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За каждым негражданином стоит своя непростая история

Вероника Рутковска rus.tvnet.lv
За каждым негражданином стоит своя непростая история
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Shutterstock/Ambiento

"Когда выяснилось, что я стала негражданкой страны, в которой родилась, мне это казалось очень сильно несправедливым. Я не понимала, почему я - человек, который родился в Латвии, должна проходить эту процедуру натурализации".

Слова главного редактора самого либерального даугавпилсского издания Chayka.lv очень типичны для тех, кого Латвия в свое время отказалась признать гражданами по праву рождения. Непростая история, забота о безопасности молодого государства и политический выбор привели к тому, что даже спустя 30 лет независимости в стране есть люди, которые считают свой правовой статус унизительным. И отчасти передают эту обиду из поколения в поколение.

RUS TVNET продолжает серию статей "Взаимные претензии", разбирая темы, которые в обществе Латвии вызывают полярные мнения и чувства. Мы не стараемся решить вопросы, которые Латвия не могла решить 30 лет. Но мы верим, что если попытаться увидеть точку зрения другой стороны, то окажется, что общего у нас куда больше, чем различий. И чтобы построить единое общество, избежать разговоров о накопленных обидах - невозможно.

Мы уже писали о проблеме изучения латышского языка, грядущем переводе всех школ на государственный язык обучения, очень болезненной дате 9 мая и наследии СССР.

"Нет такого, что только латышские "тудалини" и чистокровные латыши боролись за независимость и против СССР. Сражались и русскоязычные, и в тот момент, после восстановления независимости, им сказали: "Ну, все же вы неравноценны нам". И это тоже создало дополнительный раскол и разделило нас на две ​противоположные группы", - убежден публицист TVNET Томс Лусис.

"Если бы мы тогда договорились: "Эй, независимость восстановлена, мы здесь все - латыши". Не было бы этого противодействия - не учить латышский язык, все бы органичнее пошло".

Том Лусис, публицист TVNET

Политическая элита все еще молодого государства рассудила иначе. 

Негражданство Латвии: причины 

15 октября 1991 года Верховный Совет Латвийской Республики принял постановление "О восстановлении прав граждан Латвийской Республики и основных условиях натурализации". На паспорта граждан могли претендовать лишь граждане межвоенной Латвийской Республики и их прямые потомки. Переехавшие же в Латвийскую ССР из других республик СССР с 1940 по 1989 год, а также их дети, которые родились до 1 июля 1992 года, остались "гражданами СССР", а после развала Советского Союза превратились в "граждан бывшего СССР".

"Я думаю, что не было ошибкой, что не дали гражданство сразу всем жителям после восстановления независимости. Потому что считаю, что и тогда, и сейчас, есть часть общества, не чувствующая себя частью этой страны, и которая не является лояльной этой стране. И я считаю, что это своего рода угроза и была тогда, и есть сейчас".

Инга Спринге, журналист-исследователь, Re:baltica

В 2023 году RUS TVNET задал вопрос лидерам мнений - этническим латышам и русским - "Было ли справедливым решением не давать гражданство всем?". Единого мнения на этот счет нет до сих пор.

Историк Валдис Клишанс поделился личным мнением, чем руководствовались политические силы того времени: "Парламент и народ Латвии считал, что Латвия не является ЛССР - страна восстанавливает свою независимость, которую она утеряла в 40-м году.

Т.е. - мы не бывшая советская республика, которая выходит из состава СССР, а Латвия, которая существовала как латвийская республика до 40-го года, которая была в том году оккупирована, и которая de jure существовала все время, а эта оккупация не признавалась.

То есть мы восстанавливаем независимость таким образом и институт гражданства восстанавливается - гражданами являются предки тех, кто были гражданами Латвии до 40-го года".

Как таковое понятие "негражданин" юридически Латвия закрепила лишь спустя несколько лет после восстановления независимости законом от 1995 года "О статусе тех граждан бывшего СССР, у которых нет гражданства Латвии или другого государства". В том же году начался процесс натурализации, т.е. получения латвийского гражданства.

На тот момент в Латвии насчитывалось около 750 тысяч неграждан, или 29% от всего населения, доминирующая их часть - более 60% - этнические русские.

Несмотря на то, что почти треть населения Латвии оказалась без государственной принадлежности, власти приняли очень суровое законодательство, которое многие помнят как "окна натурализации" - что-то вроде жестких ежегодных квот, кто имел право подать заявку на процесс натурализации. "Окно" во многом зависело от возраста. Например, согласно первоначальному законодательству, очередь на натурализацию для 40-летних уроженцев Латвии подошла бы только в 2000 году.

Неудивительно, что в первые годы процесс натурализации шел очень вяло - 11,4 тысяч человек за три года с 1995 по 1998 год, т.е. 1,5% от всех неграждан Латвии на тот момент.

"Читая о тех событиях и дискуссиях, все-таки надо иметь в виду тот контекст: во-первых, это травмированная латвийская нация, которая была столько лет под оккупацией. Второе - это все-таки и определенные националистические наклонности - у некоторых политических персон уже появились на арене. Я бы сказала, что тут много факторов, которые сыграли на такой результат. Но я считаю, что решение было ошибочным", - так создание института негражданства комментирует генеральный секретарь Латвийской Трансатлантической организации, преподаватель факультета политологии Латвийского Университета Сигита Струберга.

Кардинально ситуация поменялась после 1998 года. На тот момент Латвия обозначила свой курс на интеграцию в ЕС и НАТО, и западные партнеры были обеспокоены, что треть населения страны не имеет четкого статуса. После того, как политические силы не смогли на законодательном уровне договориться о либерализации процесса натурализации - главным образом об отмене "окон" - вопрос был вынесен на референдум. Первый после восстановления независимости Латвии.

И с небольшим перевесом, но либерализация победила. С тех пор претендовать на натурализацию смогли фактически все желающие неграждане. Изменилось и регулирование для детей неграждан, родившихся после восстановления независимости Латвии. По заявлению родителей детям стали предоставлять статус граждан. 

Процесс заметно ускорился - за год после принятия более либеральных поправок натурализовались больше человек, чем за первые три после принятия первоначального закона.

Обида есть даже у тех, кого проблема не коснулась

За 20 лет к 2015 году число неграждан с изначальных 750 тысяч сократилось до 262 тысяч. Однако из них лишь 140 тысяч - благодаря натурализации. Больший "вклад" за этот период в снижение числа неграждан внесла естественная причина - смерть. А кто-то же предпочел выбрать гражданство другой страны.

К 2022 году число неграждан стало еще меньше - 182 375 человек или 9,72% от всех жителей страны, из них 120 205 человек - русской национальности.

"Если мы посмотрим на количество людей, о которых мы говорим, то по факту - процент очень маленький. А обида в целом и в том числе за тот гражданский вопрос осталась и у тех, у кого вопрос гражданства или языка вообще не вопрос. Для молодых латвийцев, которые идут из русских семей, это не личные вопросы - у них их нет, но они связаны с семьей. Это не этнические вопросы", - говорит преподаватель факультета политологии Латвийского Университета Сигита Струберга.

Важный символический прорыв произошел относительно недавно - с 1 января 2020 года дети, родившиеся в Латвии, автоматически получают гражданство Латвии. Идеи для реализации потребовалось около 20 лет. "Этот вопрос уже решен. Исторически институт неграждан предусматривался на короткий срок после восстановления независимости. Но, как видим, это затянулось", - в ноябре 2022 года в программе ТЧК признал омбудсмен Юрис Янсонс.

"Через долгий промежуток времени нам легче судить, чем людям, которые принимали это решение. Но тем не менее, я считаю, что оно должно было быть другим: скорее всего, мы бы тогда не видели те вызовы, с которыми мы сталкиваемся на нынешний день".

Генеральный секретарь Латвийской Трансатлантической организации, преподаватель факультета политологии Латвийского Университета Сигита Струберга

"Это решение - одно из повлиявших на межгрупповые отношения, конкретно на лингвистические группы. Но еще глубже это повлияло на отношения между государством и русскоязычной общиной Латвии. Об этом говорю не только я, это говорилось и раньше: мы получили две глубоко травмированные общины - каждая по своему", - продолжает Струберга, подразумевая с одной стороны - годы оккупации, с другой - появившийся после институт негражданства.

По данным исследования Управления по делам гражданства и миграции от 2011 года, основные причины, по которым неграждане не сдают на гражданство, таковы: убеждение, что не смогут сдать экзамен - 27%, убеждение, что гражданство полагается автоматически - 24%, ожидание облегчений - 17%, возможность проще путешествовать в страны СНГ - 14%.

Среди тех, кто до сих пор не сдал на гражданство, нередко можно услышать обвинения в адрес государства: "Я тут родился, но почему-то должен доказывать свою принадлежность стране".

Публицист Алексей Стетюха в разговоре с RUS TVNET говорит: "Люди обиделись. На баррикадах стояли все вместе, Балтийский путь отстояли все вместе. Все хотели независимость. Тот, кто не хотел независимость, уже давно уехал, живут в России: Пскове или Москве. Те, кто хотели остаться, хотели остаться в своей стране. И тут внезапно их называют пятой колонной. (...)"

"Но я также считаю, что те люди, кто до сих пор не получили гражданство, это из серии "На зло бабушке уши отморожу". Потому что ты сам лишаешь себя прав. Прав и возможности быть в своей стране своим".

Алексей Стетюха, публицист

Неграждане не имеют избирательных прав, также ограничены в профессиональной деятельности: не могут служить в армии, правоохранительных органах, охране тюрем, работать чиновниками, адвокатами, нотариусами, фармацевтами, работниками Службы государственных доходов и др. Также существуют ограничения в выезде без виз в ряд стран.

В последующем позднем исследовании 2017 года причины остались практически неизменны. В числе выводов тех же исследований в качестве препятствий для натурализации у неграждан приводились и такие как: отсутствие мотивации (в частности у пожилых неграждан) и недостаточное знание латышского языка.

В свою очередь принятие российского гражданства - не всегда было обусловлено политической позицией. Так, самые часто называемые причины - пенсионный возраст (он меньше в России) и получение пенсии (так ее будет быстрее получить).

Инна Плавока из Даугавпилса поделилась личной историей ее 72-летней мамы: "В 80-м они с папой уехали в Тюменскую область, куда ее отправили как раз из Латвии. Тогда все советские республики осваивали Сибирь. И латвийцы строили дороги. Мама с папой там проработали всю жизнь до пенсии. И когда они вернулись и встал вопрос, какое гражданство брать, все было ясно - при российском гражданстве пенсионный возраст ниже, они всю жизнь работали на севере, а здесь нужно было проходить процедуру натурализации, когда они совсем не знали язык. Вот тут наше государство, к сожалению, никак не мотивировало этих людей на получение гражданства. Для них этот выбор был естественным. (...)

"За каждым таким гражданином России пожилого возраста своя непростая история, почему он стал гражданином России, а не Латвии, почему он не знает языка".

Инна Плавока, главный редактор Chayka.lv

Последствия - отсутствие доверия и диалога

Политолог Сигита Струберга признает, что отказ от "нулевого варианта" гражданства стал лишь одним из факторов отсутствия диалога и доверия в наши дни. Она подчеркивает, что однозначно "винить" ту или иную сторону в тех или иных решениях нельзя: "Ответственность нужно брать всем трем сторонам [две общины и государство]".

Струберга - одна из соавторов исследования 2016 года по русскоязычной общине: "То, что я могу сказать однозначно: большая часть русскоязычных организаций [разного типа, в том числе негосударственных] не работала в сторону интеграции или сведения к общему компромиссу, а наоборот. То же самое мы можем видеть и с другой стороны. Так что сейчас говорить только об одном решении [непредоставление гражданства] - это вырывать из контекста. Есть очень много разных наслоений, которые образовались за это время. Именно поэтому мы находимся там, где находимся".

Среди примеров наслоений, которые так или иначе развиваются и по сей день, Струберга называет как недостаточное образование и подготовку русскоязычных учителей к образованию на государственном языке, так и недостаточную поддержку русскоязычных медиа.

В качестве причин, почему эти ошибки до сих пор наслаиваются - неготовность всех сторон идти на диалог.

Яркий сигнал неготовности на диалог можно отследить, глядя на расстановку политических сил, а также "новобранцев" в правительстве.

"Самые важные вопросы на данный момент, наверно, к политической элите. Особенно по отношению к русскоязычным медиа и переосмыслению, как коммуницировать с русскоязычной общиной Латвии. У нас в целом проблема доверия к стране с русскоязычными еще глубже. Но в целом, если посмотреть на уровень доверия к государственным лицам, то это вызывает много вопросов относительно того, что не дай бог что-то случится - кто нас поведет, если этим людям никто не верит?".

Политолог добавляет: если статистические данные и опросы показывают, что после нападения России на Украину число сторонников российской риторики снизилось, это вовсе не значит, что можно делать вывод, что доверие к латвийскому государству выросло.

"Критиковать легко, но если бы меня сейчас попросили рецепт [сведения конфликта на нет] - то это было бы не так просто", - говорит Сигита Струберга. Однако немаловажный фактор, которого не хватает обществу - доверие и общее видение будущего.

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