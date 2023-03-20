За каждым негражданином стоит своя непростая история

Кардинально ситуация поменялась после 1998 года. На тот момент Латвия обозначила свой курс на интеграцию в ЕС и НАТО, и западные партнеры были обеспокоены, что треть населения страны не имеет четкого статуса. После того, как политические силы не смогли на законодательном уровне договориться о либерализации процесса натурализации - главным образом об отмене "окон" - вопрос был вынесен на референдум. Первый после восстановления независимости Латвии.

И с небольшим перевесом, но либерализация победила. С тех пор претендовать на натурализацию смогли фактически все желающие неграждане. Изменилось и регулирование для детей неграждан, родившихся после восстановления независимости Латвии. По заявлению родителей детям стали предоставлять статус граждан.

Процесс заметно ускорился - за год после принятия более либеральных поправок натурализовались больше человек, чем за первые три после принятия первоначального закона.

Обида есть даже у тех, кого проблема не коснулась

За 20 лет к 2015 году число неграждан с изначальных 750 тысяч сократилось до 262 тысяч. Однако из них лишь 140 тысяч - благодаря натурализации. Больший "вклад" за этот период в снижение числа неграждан внесла естественная причина - смерть. А кто-то же предпочел выбрать гражданство другой страны.

К 2022 году число неграждан стало еще меньше - 182 375 человек или 9,72% от всех жителей страны, из них 120 205 человек - русской национальности.