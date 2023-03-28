Эстонию обвиняют в нахальстве: проблема в компенсации за военную помощь Украине

"Если посмотреть на список приведенных в пример стран, то в злоупотреблении Европейским фондом мира обвиняют Финляндию, Эстонию, Латвию и Литву. Речь идет о приграничных странах Европейского союза (и НАТО), которые больше всего поддерживают Украину и, учитывая свое географическое положение, лучше всего понимают угрозу со стороны России", – продолжил Террас.

"Важно подчеркнуть, что при расчете сумм, необходимых для замены оружия, как раз и исходят из того, чтобы отданное оружие можно было заменить. Этот же месседж и трактовка были даны всем странам ЕС", – добавил он.

Статья Politico произвела на Терраса впечатление информационной операции, сроки проведения которой очень странные: "Важно, что эта статья появилась в период, когда планируется приобрести для Украины миллион снарядов путем совместной закупки".

Минобороны: статья Politico пытается раздробить единство между союзниками

Опубликованная Politico во вторник статья содержит ложные утверждения, это злонамеренная попытка подорвать помощь Украине и единство среди союзников, заявило Министерство обороны.

У Эстонии никогда не было комплексов "Стрела" и Эстония никогда их не отправляла в Украину, Эстония также никогда не владела комплексами "Стингер" и не приобретала их, как утверждает Politico. Эстония всегда осознавала военную угрозу, исходящую со стороны России, и стремилась сделать все от нее зависящее, чтобы поддержать Украину.