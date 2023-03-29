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"Менее умных и способных - в лес?": большой шум из-за вступительных экзаменов в гимназию
Школьники Фото: Drazen Zigic/shutterstock
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"Менее умных и способных - в лес?": большой шум из-за вступительных экзаменов в гимназию
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Правительство поддержало план Министерства образования и науки (МОН) запретить общеобразовательным школам проводить вступительные экзамены по тем предметам, по которым проводятся централизованные экзамены. Рижская государственная 1-я гимназия против такого плана - и не только она одна. В обществе и соцсетях началась настоящая буря.

Из дискуссии о вступительных и централизованных экзаменах тема превратилась в глобальную дискуссию об элитарности, о состоянии образования в латвийских школах и о значении образования в целом. Пользователи социальных сетей спорили о различиях между провинцией и центром Риги, а в конечном счете о том, где вырастают лучшие люди - в маленькой сельской школе или в рижской гимназии.

Вот уже несколько дней слово "гимназия" в соцсетях для кого-то красная тряпка, а для кого-то кипящее масло, в которое надо бросить свое мнение, поэтому спор продолжается до сих пор.

Нет аргументов, чтобы сдать экзамены

Многие сомневаются в необходимости отмены вступительных экзаменов - это рискует нивелировать превосходство гимназий. Как говорит учительница Ивета Ратиника, есть ли смысл размазывать качество, как масло по всей поверхности?

Я надеюсь, что желание избавиться от вступительных экзаменов в гимназии не является желанием размазать масло передового опыта по всему периметру. По своей природе экзамены устроены таким образом, чтобы выявлять не превосходный, а оптимальный стандарт.

Объективных аргументов в пользу отмены экзаменов в гимназий нет, если только это не личная обида чиновника из министерства за то, что его ребенок не сдал экзамены.  

Это прямой путь к развитию частных учебных заведений, если они останутся единственным местом с высокими требованиями, если тех, кто случайно попал в гимназии без вступительных экзаменов больше не будут брать туда. Но некоторым депутатам это может очень понравиться, решить все проблемы деньгами.

Ряд комментаторов обеспокоен тем, что без вступительных экзаменов у гимназий есть определенная вероятность стать "платными клубами".

О гимназиях: это кузницы кадров, где учатся самые умные и способные. Такие люди способны поднять страну, и нам нужно их как можно больше. Если не будет сети знаний, гимназии превратятся в кружок "блатных" детей старшего возраста. Так где же мы будем взращивать наш интеллектуальный фонд?

Снимают ли гимназии все сливки с сельских школ?

Есть люди, которые считают, что превосходство гимназий происходит благодаря вкладу учителей других школ. Поэтому нет необходимости продолжать надувать "пузырь превосходства" одних школ перед другими. 

Было ли правильно в начальной школе дать такие знания ученикам, чтобы 1-ая рижская гимназия с ее брендом снимала сливки с работы других учителей?

Многие комментарии также говорят об обидах и переживаниях.

Бедные рижские гимназии больше не смогут отбирать лучших учеников из других латвийских школ.

Эти "элитные" гимназии - сами создали себе пузырь. В какой развитой стране это так? Все школы должны одинаково повышать свои стандарты. Прием на основе предыдущих результатов - это элементарно.

Ссылаются и на финскую модель образования. Может ли быть то же самое в Латвии? Все дети сыты, все дети получают элитное, отличное образование.

Финнам сошло с рук полное уничтожение так называемых престижных школ и повышение качества преподавания во ВСЕХ школах. + введены бесплатные обеды для всех детей по стране. Финляндия является примером того, что стоит идти по пути эгалитарного образования. И дать всем равные возможности.

Аргументы в дебатах самые разные, но вопрос, по сути, один и тот же: как сохранить превосходство в образовании. Ну, да, опять же: в одних школах надо сохранить, а в других? Но разве снижение качества образования в одних школах автоматически пойдет на пользу другим? Это кажется таким же нереальным, как финская модель образования в Латвии.

Я думаю, что проблема в том, что хорошие оценки в маленьких школах могут "натягиваться", это не значит, что ученик что-то понимает. Экзамен позволит выбрать наиболее способных. Моя сестра недавно закончила 1-ю гимназию и оказалась там благодаря своим мозгам, а не кошельку.

С одной стороны, именно потому, что мы живем не в Финляндии, гимназии имеют такой смысл и значение. С другой стороны, как насчет одинаково хорошего образования для всех, а не только для старшеклассников?

Тогда это казалось очевидным, но только позже в жизни я узнал, что получить такое хорошее образование, какое дает государственная гимназия и бесплатно, это большая редкость в мире. Я не понимаю, о чем тут спорить.

Для того чтобы образование было одинаково хорошим для всех, требуется труд и умение. А вот сделать образование одинаково плохим для всех - элементарно. P.S. Еще один плюс школ с большим вступительным конкурсом. Там встречаются школьники, у которых есть мотивация учиться лучше.

Еще один интересный вопрос. Допустим, на центральных экзаменах много отличников. Это может быть реальностью. И все хотят в гимназию.

Но как отсеять 5000 абитуриентов в 1-ю гимназию?? С помощью лотереи? 

Я люблю 1-ую гимназию! Манифест учителя

Учитель 1-ой рижской гимназии вступает в дискуссию с настоящим манифестом.

Я люблю 1-ую гимназию, люблю возможность говорить о вещах по существу, люблю возможность существовать не только в физическом мире, но и в мире разума, люблю духовную вседозволенность учеников 1-ой гимназии. Я люблю все, что позволяет думать, говорить и делать. Моя защитная речь для гимназий и вступительных экзаменов:

Школа для богатых детей?

Одна из точек зрения хорошо описывает позицию многих комментаторов по поводу гимназий.

Менее умные и менее способные - в лес?

Есть и горькие комментарии (некоторые авторы откровенно признаются - да, в гимназию не ходил), где гимназии обвиняют в элитарности, высокомерии. 

Сегодня узнал, что 1-я гимназия - снобистская элита, дети депутатов и богачей, туда можно пройти только "со связями", они учат свою умную математику и мешают жить детям рабочих. Очень хочется пойти бить буржуев.

У меня есть 3 близких друга, окончивших 1-ю гимназию, ни один из них не из богатой семьи, НО да, я всегда слышал такое мнение, что там учатся только дети богатых и т. д. Мои друзья всегда смеются над этим.

Ну типичное латышское мышление - если ты работаешь и зарабатываешь, если твои дети учатся в хорошей школе, то что-то тут не честно. Только глупые люди не понимают, что это результат вашего труда, труда ребенка в 1-м или 2-м классе, с вашей поддержкой.

"Вступительный экзамен дает детям из разных семей возможность получить отличное образование". Еще и такое мнение!

Тяжело было сдать экзамен в гимназию? Да. Стоило ли это усилий и усилий? Да. Способствует ли это элитарности? Нет. Напротив. У меня не было частных репетиторов, только курсы (которые были не дорогими). Вступительный экзамен дает детям из разных семей возможность получить отличное образование.

И не говоря уже о тех немногих школах, где все хорошо

Предложение Министерства образования и науки об отмене вступительных экзаменов открыло ящик Пандоры латвийского образования. Не исключено, что сильнее всего достанется самому министерству.

Большинство споров об образовании в Латвии заставляют мою кровь кипеть. Я не понимаю, почему всегда приводятся все остальные аргументы - нам нужно сохранить сельскую школу, учителям нужна работа, вступительные экзамены являются бременем для системы и т.д. Почему не приводят аргументы о том, что дети нуждаются в хорошем, конкурентоспособном образовании.

ОСТАВЬТЕ НЕСКОЛЬКО ШКОЛ, ГДЕ ВСЕ ХОРОШО. Подумайте о тех, где все плохо. Их много, очень много.

Потому что во многих школах есть большие проблемы.

Достаточно взглянуть на результаты централизованных экзаменов, чтобы буквально волосы встали дыбом. В 12-м классе средний показатель ниже 40%. В среднем учащийся 12-го класса в Латвии не успевает по математике. Как это вообще возможно? Что такие люди вообще делают в старшей школе и чему их учат учителя?

Противно стонать обо всем плохом, но как еще назвать это, кроме как посредственным государственным строительством?

В общем, стоило бы расширить уже начавшуюся дискуссию - раз и навсегда. Очевидно, что это не то, что можно решить в Twitter. В Twitter ясно одно: в вопросах образования страдают все. Даже если вопрос со вступительными экзаменами будет решен - предположим, что их все-таки не отменят, - что это изменит для всей системы образования? А как же хорошее качество образования для всех школах?

Для кого и какую страну сформируют выходцы из гимназий, если не думать обо всех учениках? У нас в стране так мало детей, что мы не можем (не должны) пренебрегать всеми остальными.

Господи, Twitter умирает. Выскажу свое мнение - модель отличных гимназий была заплатой на печальном спаде качества образования. К сожалению, заплатка - это не стратегическое решение, а краткосрочное сокрытие проблемы. Риторический вопрос - удаление заплатки решит проблему?

Пост министра образования Анды Чакши не указывает на то, что дебаты о гимназиях и превосходстве в качестве образования могут скоро закончиться. Это может быть началом. Очень хотелось бы надеяться. Но будет ли? Ведь образованная молодежь создается не только в гимназиях.

Это тот случай, когда лучшее решение может быть и самым простым - ничего не делать. По крайней мере до тех пор, как не будут решены проблемы в системе образования, создающие огромное желание учиться в немногих хороших школах.

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