"Менее умных и способных - в лес?": большой шум из-за вступительных экзаменов в гимназию

Правительство поддержало план Министерства образования и науки (МОН) запретить общеобразовательным школам проводить вступительные экзамены по тем предметам, по которым проводятся централизованные экзамены. Рижская государственная 1-я гимназия против такого плана - и не только она одна. В обществе и соцсетях началась настоящая буря.
Из дискуссии о вступительных и централизованных экзаменах тема превратилась в глобальную дискуссию об элитарности, о состоянии образования в латвийских школах и о значении образования в целом. Пользователи социальных сетей спорили о различиях между провинцией и центром Риги, а в конечном счете о том, где вырастают лучшие люди - в маленькой сельской школе или в рижской гимназии.
Вот уже несколько дней слово "гимназия" в соцсетях для кого-то красная тряпка, а для кого-то кипящее масло, в которое надо бросить свое мнение, поэтому спор продолжается до сих пор.
Нет аргументов, чтобы сдать экзамены
Многие сомневаются в необходимости отмены вступительных экзаменов - это рискует нивелировать превосходство гимназий. Как говорит учительница Ивета Ратиника, есть ли смысл размазывать качество, как масло по всей поверхности?
Я надеюсь, что желание избавиться от вступительных экзаменов в гимназии не является желанием размазать масло передового опыта по всему периметру. По своей природе экзамены устроены таким образом, чтобы выявлять не превосходный, а оптимальный стандарт.