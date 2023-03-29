"Менее умных и способных - в лес?": большой шум из-за вступительных экзаменов в гимназию

Я думаю, что проблема в том, что хорошие оценки в маленьких школах могут "натягиваться", это не значит, что ученик что-то понимает. Экзамен позволит выбрать наиболее способных. Моя сестра недавно закончила 1-ю гимназию и оказалась там благодаря своим мозгам, а не кошельку.

Domāju, ka vairāk cepiens ir par to, ka labas atzīmes mazās skolās var “piedzīt” pēc vajadzības un tas vēl nenozīmē, ka skolnieks kaut ko saprot. Eksāmens ļāva atlasīt spējīgākos. Mana māsa nesen pabeidza 1.ģimnāziju un tika tur pateicosties savām smadzenēm, nevis naudas makam. — Zane (@Rudeniigaa) March 26, 2023

С одной стороны, именно потому, что мы живем не в Финляндии, гимназии имеют такой смысл и значение. С другой стороны, как насчет одинаково хорошего образования для всех, а не только для старшеклассников?

Тогда это казалось очевидным, но только позже в жизни я узнал, что получить такое хорошее образование, какое дает государственная гимназия и бесплатно, это большая редкость в мире. Я не понимаю, о чем тут спорить.

Toreiz šķita pašsaprotami, bet tikai vēlāk dzīvē uzzināju, ka iegūt tik labu izglītību, kā nodrošināja valsts ģimnāzija un bez maksas pasaulē ir liels retums. Nesaprotu, par ko šeit ir aktīvs cepiens. — Darta Vijgrieze (@Dartavv) March 26, 2023