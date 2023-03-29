31 марта в 19.00 в ресторане Laivas в Юрмале состоится новая встреча из серии публичных диалогов "Философия на воде".
Дискуссия с участием Арниса Ритупса и ректора Свободного университета Елены Лукьяновой
В этот вечер размышлять о главном будут философ, публицист и издатель журнала Rīgas laiks Арнис Ритупс и доктор юридических наук, участник Антивоенного комитета, ректор Свободного университета Елена Лукьянова - они обсудят тему "Победа или мир?". Почему думающие, почитающие закон и порядок люди выступают сегодня против мира России с Украиной? Разве нельзя все решить по-хорошему и прекратить бойню?
Участники проекта "Философия на воде" неизменно поднимают ряд острых и актуальных тем, которые тревожат и волнуют в том числе и латвийское общество. Ранее с аншлагами уже прошли встречи с писателем Дмитрием Глуховским, потомком древнего княжеского рода Михаилом Голицыным, актером Артуром Смольяниновым, музыковедом Михаилом Казиником.
Изданию Rīgas laiks - интеллектуальному журналу, построенному на разговорах с оригинальными или международно-известными личностями - в этом году исполнится 30 лет. Свободному университету - уникальной онлайн-площадке, объединившей научные круги и вузовских преподавателей с мировыми именами, которые бесплатно обучают студентов со всего мира - два года. Судьба не только этих уникальных интеллектуальных проектов, но и всего человечества и человечности поставлены сегодня на карту войны, развязанной Россией в Украине.
"О том, как важно различие между миром и победой, я задумался еще в марте прошлого года, когда одна француженка спросила про плакат Путина (лицо-оскал) на Музее медицины рядом с российским посольством в Риге: зачем же так агрессивно, можно же о мире? Для иллюстраций последнего номера Rīgas laiks мы нашли прекрасные антивоенные рисунки латышского художника времен Первой мировой войны Карлиса Падегса - ироничные, наполненные антивоенной пропагандой в лучшем исполнении. Разложили и поняли – не годится. Нельзя в то время, когда люди жертвуют жизнями, чтобы отбить врага, сказать: а давай выступим за мир", - рассказывает Арнис Ритупс.
Елена Лукьянова согласна со своим визави по "Философии на воде": "За мир - это значит, за будущую войну. Россия передохнёт, соберется с силами и пойдет на новую войну. Режим должен быть уничтожен. Если Россия не станет демократической, будет всегда война. У России огромная граница с Восточной Европой - там будет либо стена, а за ней орда, либо надо все переделывать. Это иллюзия, что россиян, которые за победу Украины, мало - их десятки миллионов. Практически еще одно население Украины".
Зрители приглашаются высказывать и аргументировать свои позиции - доктора юридических и философских наук помогут взглянуть на тяжелые вопросы сегодняшнего дня с применением разных оптик.
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Елена Лукьянова - доктор юридических наук, профессор конституционного права, бывший преподаватель МГУ и знаменитой Высшей школы экономики, публично осудившей аннексию Крыма, адвокат Михаила Ходорковского, сейчас одним из ректоров Свободного университета, зарегистрированного в Латвии как общество Brīvā Universitāte. Уже третий год Лукьянова постоянно живет в Юрмале, куда ей пришлось окончательно переехать из-за угрозы преследования в Москве после увольнения из ВШЭ без объяснения причин.
Арнис Ритупс почти двадцать лет учился богословию, классическим языкам, теории кино и философии в ЛГУ, Упсальском университете (Швеция), Вестминстерском университете (Великобритания), Католическом университете Лувена (Бельгия); доктор философских наук, ассоциированный профессор Латвийской Академии искусств; преподавал также в ЛГУ, в Лувене и Стокгольмской школе экономики в Риге; переводчик Декарта, Григория Богослова, специализирующийся в поздне-античных комментаторах Аристотеля. С 2010-го года соиздатель журнала Rīgas Laiks, где регулярно публикуются размышления о происходящем, интервью с известнейшими мыслителями современности, лауреатами Нобелевской премии.
Автором идеи и продюсером цикла публичных диалогов "Философия на воде" выступает Екатерина Ланская (KATUFILM) - режиссер и продюсер международных фестивалей, телевизионных проектов, видеоработ, обладатель главной награды Лондонской кинопремии L.I.M.P.A, фестивалей Paris International Short Festival и New York International Women Festival. Продюсер документального фильма Maja/Home/Дом про легендарный род князей Голициных. В феврале в широкий прокат вышла полнометражная картина «Молоко матери», где Екатерина выступила ассоциативным продюсером.
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