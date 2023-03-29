Дискуссия с участием Арниса Ритупса и ректора Свободного университета Елены Лукьяновой

"О том, как важно различие между миром и победой, я задумался еще в марте прошлого года, когда одна француженка спросила про плакат Путина (лицо-оскал) на Музее медицины рядом с российским посольством в Риге: зачем же так агрессивно, можно же о мире? Для иллюстраций последнего номера Rīgas laiks мы нашли прекрасные антивоенные рисунки латышского художника времен Первой мировой войны Карлиса Падегса - ироничные, наполненные антивоенной пропагандой в лучшем исполнении. Разложили и поняли – не годится. Нельзя в то время, когда люди жертвуют жизнями, чтобы отбить врага, сказать: а давай выступим за мир", - рассказывает Арнис Ритупс.

Елена Лукьянова согласна со своим визави по "Философии на воде": "За мир - это значит, за будущую войну. Россия передохнёт, соберется с силами и пойдет на новую войну. Режим должен быть уничтожен. Если Россия не станет демократической, будет всегда война. У России огромная граница с Восточной Европой - там будет либо стена, а за ней орда, либо надо все переделывать. Это иллюзия, что россиян, которые за победу Украины, мало - их десятки миллионов. Практически еще одно население Украины".

Зрители приглашаются высказывать и аргументировать свои позиции - доктора юридических и философских наук помогут взглянуть на тяжелые вопросы сегодняшнего дня с применением разных оптик.

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