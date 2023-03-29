Дата-центр TikTok мешает Норвегии увеличить производство снарядов

Совладельцем компании Nammo является норвежское правительство. Руководитель норвежской компании заявил, что расширение завода по производству снарядов в настоящее время затруднено из-за нехватки энергетических мощностей. Потому что строительство нового дата-центра TikTok - один из самых энергоемких проектов в регионе.

Местный оператор электроэнергии Elvia подтвердил, что в сети нет свободных мощностей, поскольку они все перенаправлены в дата-центр TikTok. Для получения дополнительной мощности потребуется время.

"Мы обеспокоены, потому что видим, что центр обработки данных, в котором будут храниться видео с кошками, представляет угрозу для увеличения наших производственных мощностей", -

сказал глава Nammo.

По его словам, сейчас спрос на артиллерийские снаряды в 15 раз превышает норму. Европейским производителям боеприпасов нужно инвестировать €2 млрд в новые заводы, чтобы удовлетворить потребности Украины.

По данным НАТО, украинская армия расходует от 6 000 до 7 000 артиллерийских снарядов в день.