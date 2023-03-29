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Латвию снова засыпало снегом. Местами он ожидается и с утра; в Курземе и Видземе снег растает

rus.tvnet.lv/LETA
Латвию снова засыпало снегом. Местами он ожидается и с утра; в Курземе и Видземе снег растает
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Снег. Иллюстративное фото
Снег. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

В ночь на четверг местами в Латвии, в том числе и в Риге, выпало несколько сантиметров снега. В четверг в Видземе, Селии и Латгале еще ожидается осадки в виде снега, в первой половине дня местами они будут сильными, прогнозируют синоптики.

В Курземе и Земгале местами пройдет снег, местами выглянет солнце, и в течение дня снег растает, сообщает агентство LETA.

Ожидается преимущественно слабый ветер. Максимальная температура воздуха составит от нуля градусов местами в Видземе до +7 градусов местами в Курземе и Земгале.

В Риге с утра местами ожидается снег и мокрый снег, днем возможен небольшой дождь. При слабом ветре воздух прогреется до +5 градусов.

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