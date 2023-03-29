Латвию снова засыпало снегом. Местами он ожидается и с утра; в Курземе и Видземе снег растает

В ночь на четверг местами в Латвии, в том числе и в Риге, выпало несколько сантиметров снега. В четверг в Видземе, Селии и Латгале еще ожидается осадки в виде снега, в первой половине дня местами они будут сильными, прогнозируют синоптики.