Заболеваемость Covid-19 на прошлой неделе увеличилась на 15,3%

На прошлой неделе в Латвии было зарегистрировано 219 новых случаев Covid-19, тогда как неделей ранее - 190. За неделю было проведено 982 теста, что на 15,6% меньше, чем неделей ранее. Удельный вес положительных результатов составил 22,3%, что на 6% больше, чем на предыдущей неделе.

Количество пациентов с Covid-19 в больницах уменьшилось на 15,9%.

На прошлой неделе было зарегистрировано 12 случаев смерти пациентов с коронавирусом, тогда как неделей ранее - семь.

Чтобы снизить риск тяжелых заболеваний и смерти, вакцинация против сезонного гриппа и Covid-19 рекомендуется всем, однако особенно рекомендуется людям с тяжелыми острыми инфекциями верхних дыхательных путей и с высоким риском осложнений. Вы можете подать заявку на вакцинацию у своего семейного врача, в медицинских учреждениях, кабинетах вакцинации или на портале manavakcina.lv.