Видео ⟩ Спустя два года: бывшая министр юстиции Байба Брока наконец прибыла на суд

Дело было направлено в суд два года назад, но во вторник, 28 марта, было только второе заседание, на котором дело было рассмотрено по существу, а в среду была допрошена часть свидетелей.

В течение двух лет суд не мог рассмотреть уголовное дело по существу, по которому бывший министр юстиции Брока обвинялась во взяточничестве, поскольку та в даты судебных заседаний часто находился за пределами Латвии - в Объединенных Арабских Эмиратах.

Из-за юридических препятствий удаленное подключение подсудимой было невозможно. Бывший министр категорически отрицает умышленное затягивание дела.

Другие фигуранты дела также выразили удовлетворение тем, что оно сдвинулось с мертвой точки.

Следующее судебное заседание назначено на 4 апреля этого года.

Видео: Сюжет передачи Panorāma (на латышском языке)