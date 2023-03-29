Судебное следствие по уголовному делу, в котором бывший министр юстиции Байба Брока обвиняется в возможном получении взятки, начало продвигаться вперед, сообщает Panorāma.
Видео ⟩ Спустя два года: бывшая министр юстиции Байба Брока наконец прибыла на суд
Дело было направлено в суд два года назад, но во вторник, 28 марта, было только второе заседание, на котором дело было рассмотрено по существу, а в среду была допрошена часть свидетелей.
В течение двух лет суд не мог рассмотреть уголовное дело по существу, по которому бывший министр юстиции Брока обвинялась во взяточничестве, поскольку та в даты судебных заседаний часто находился за пределами Латвии - в Объединенных Арабских Эмиратах.
Из-за юридических препятствий удаленное подключение подсудимой было невозможно. Бывший министр категорически отрицает умышленное затягивание дела.
Другие фигуранты дела также выразили удовлетворение тем, что оно сдвинулось с мертвой точки.
Следующее судебное заседание назначено на 4 апреля этого года.
Видео: Сюжет передачи Panorāma (на латышском языке)
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