Эксклюзив TVNET ⟩ Каспаров: Китай смотрит на Россию как на потенциальную колонию

"Мы по-прежнему считаем, что существует возможность после разгрома в Украине и коллапса режима Путина убедить большинство российского общества в том, что нужно смотреть на Европу, на цивилизованный мир, на свободный мир как единственную альтернативу Китаю, - описывает позицию российской оппозиции Каспаров. - Так как Китай смотрит на Россию как на потенциальную колонию и хочет, чтобы она стала частью Китая, как люди говорят, "бензоколонка для Китая". Большинство россиян ничего такого не хочет".