Ввязываясь в отношения с Китаем, Россия рискует стать "бензоколонкой для Китая", рассказал в интервью онлайн-журналу Klik критик Кремля Гарри Каспаров. Поэтому, когда Россия проигрывает войну в Украине, россиянам лучше смотреть в другую - европейскую - сторону.
Эксклюзив TVNET ⟩ Каспаров: Китай смотрит на Россию как на потенциальную колонию
Видео: Интервью Гарри Каспарова TVNET
"Мы по-прежнему считаем, что существует возможность после разгрома в Украине и коллапса режима Путина убедить большинство российского общества в том, что нужно смотреть на Европу, на цивилизованный мир, на свободный мир как единственную альтернативу Китаю, - описывает позицию российской оппозиции Каспаров. - Так как Китай смотрит на Россию как на потенциальную колонию и хочет, чтобы она стала частью Китая, как люди говорят, "бензоколонка для Китая". Большинство россиян ничего такого не хочет".
Каспаров видит в этом битву ценностей.
"Борьба между свободой и тиранией будет сильно зависеть от того, сможем ли мы направить Россию из ее нынешнего состояния в ряды свободного мира", - считает оппозиционер.
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