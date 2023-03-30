"Будет крупной потерей": Лидака эмоционально высказался о закрытии "курилки" в Сейме

Его выступление в дебатах было одним из самых эмоциональных, а также полным иронии. Лидака даже посвятила инициатору этого предложения Арманду Краузе (Союз зеленых и крестьян) следующие слова: "Как пчеловод вы знаете, что, когда подходишь к особо жалящим пчелам, надо брать с собой дымарь. Ну, успокаивает это, успокаивает!"

А к остальным депутатам он обратился с просьбой: "Нас в Сейме 100 депутатов, и мне кажется, что это коллектив. И в коллективе должно быть взаимное уважение и понимание. Ничего больше не прошу, кроме как уважения и понимания. Но вы уже меня не будете слушать".

Лидака считает, что лучше курить там, где это меньше всего видно посторонним, а не делать это на улице. "Стоит куча депутатов перед зданием Сейма, мимо проходит мама с Янитисом, а Янитис дернет маму и скажет: "Мама, смотри, депутаты курят, а ты у меня "сальтик" отняла!". Этот ироничный комментарий вызвал смех среди присутствующих депутатов.