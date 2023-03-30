На прошлой неделе в Сейме прошли широкие дебаты об ограничении курения. Планируются некоторые существенные изменения, в том числе ликвидация "курилки" в Сейме. Об этом предложении высказались несколько депутатов, особенно возмутился Ингмарс Лидака ("Объединенный список").
"Будет крупной потерей": Лидака эмоционально высказался о закрытии "курилки" в Сейме
Его выступление в дебатах было одним из самых эмоциональных, а также полным иронии. Лидака даже посвятила инициатору этого предложения Арманду Краузе (Союз зеленых и крестьян) следующие слова: "Как пчеловод вы знаете, что, когда подходишь к особо жалящим пчелам, надо брать с собой дымарь. Ну, успокаивает это, успокаивает!"
А к остальным депутатам он обратился с просьбой: "Нас в Сейме 100 депутатов, и мне кажется, что это коллектив. И в коллективе должно быть взаимное уважение и понимание. Ничего больше не прошу, кроме как уважения и понимания. Но вы уже меня не будете слушать".
Лидака считает, что лучше курить там, где это меньше всего видно посторонним, а не делать это на улице. "Стоит куча депутатов перед зданием Сейма, мимо проходит мама с Янитисом, а Янитис дернет маму и скажет: "Мама, смотри, депутаты курят, а ты у меня "сальтик" отняла!". Этот ироничный комментарий вызвал смех среди присутствующих депутатов.
В беседе с журналом Kas Jauns Лидака подчеркнул, что полностью поддерживает ограничение курения, поэтому также голосовал за законопроект, однако он возмущен тем, что в законе содержится положение, запрещающее курение в помещениях Сейма и Кабинета министров. "Этот запрет должен был решаться на совете фракций или в президиуме, а не обсуждаться полдня на заседании Сейма.
Ликвидация курилки будет большой потерей, и по крайней мере я буду ощущать недостаток общения с коллегами в чисто человеческом смысле, потому что в этой курилке собирались депутаты разных фракций.
В курилке эти фракционные границы пропадают, обо всем можно было свободно говорить. И о жизни, и о законопроектах. Там действительно складывались дружеские контакты, и если что-то давало сбой в межпартийных контактах в залах Сейма, "включалась" курилка и там все решалось.
И некурящих я тоже понимаю, но думаю, что курилка никому не мешала физически и можно было найти компромисс. Потому что мне будет очень неудобно курить на улице рядом со зданием Сейма и церковью Екаба", - говорит депутат.
При принятии решения о ликвидации курилки Сейма голоса разделились поровну 43 против 43. При повторном голосовании предложение было поддержано 48 голосами "за". Однако для того, чтобы принятые изменения вступили в силу, их еще нужно принять в третьем чтении. Срок представления предложений для окончательного чтения установлен в два месяца.
Также планируется, что в будущем табачные изделия можно будет покупать только с 20 лет, а продажу ароматизированных электронных сигарет планируется полностью запретить.
Предложение о запрете ароматизаторов ранее было выдвинуто бывшим министром здравоохранения Илзе Винькеле ("За!"). При этом планируется установить лимит на производство и размещение на рынке табачных изделий, табачных заменителей или электронных курительных устройств, внешне напоминающих сладости, снеки, а также игрушки.
Что об этом думают другие депутаты, смотрите в видео (на латышском языке):