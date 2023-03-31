Эксклюзив TVNET ⟩ Каспаров: До поражения в войне внутренняя оппозиция в России невозможна

"Они в тюрьме. Навальный, Кара-Мурза. Германию 1944 года я не упомянул случайно. Это фашистская диктатура. Вы в твите назвали войну войной и после этого три года сидите в тюрьме. Какую же оппозицию вы там можете представить?"

Небольшие спонтанные акции по-прежнему проходят, однако массовые протесты снова будут возможны только после поражения России в войне, считает Каспаров.

"По-прежнему есть люди, которые что-то делают. Я читал о школьнице, которая на автобусной остановке сожгла флаг России. По-прежнему происходят спонтанные акции протеста, однако это фашистская диктатура, в руках которой есть ресурсы, чтобы контролировать своих жителей. Аппарат безопасности - в несколько раз больше, чем число ее [России] солдат, воюющих в Украине.

До момента, пока люди не поймут, кто проиграл в этой войне и что виновен в этом постыдном поражении режим, не будет сильного толчка, чтобы произошло крупное восстание, которое могло бы режим поколебать".

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