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Повышение уровня воды: в Аугшдаугавском крае объявлено оранжевое предупреждение

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Повышение уровня воды: в Аугшдаугавском крае объявлено оранжевое предупреждение
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Весенние паводки под Даугавпилсом
Весенние паводки под Даугавпилсом Фото: Ivars Soikāns/LETA

В связи с продолжающимся повышением уровня воды в Даугаве Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевый уровень опасности на берегах реки под Даугавпилсом.

Предупреждение действует в Аугшдаугавском крае на участке Даугавы от Ликсны до Ницгале. В этом районе прогнозируется затопление более обширных территорий, как вблизи Даугавы, так и на нижних участках ее притоков.

Предупреждение будет действовать как минимум до воскресенья, 2 апреля. Ожидается, что оно будет продлено, так как подъем уровня воды в Даугаве продолжится.

Галерея: Даугава у Даугавпилса 29 марта

Жителям рекомендуется не отправляться на территории, подверженные наводнениям. Возможно затопление объектов недвижимости и транспортной инфраструктуры, могут быть нарушены электро- и водоснабжение, а также телекоммуникационная связь. Оранжевое предупреждение также означает, что может потребоваться эвакуация.

Если наводнение нанесло ущерб, угрожающий здоровью и жизни людей, связи или движению общественного транспорта, жителям следует звонить по единому телефону экстренной помощи 112.

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