Разбитые связи. Как выглядят экономические отношения России и Украины после начала войны

По совпадению, именно в ночь с 23 на 24 февраля украинская энергосистема физически отключилась от российской. Это был тест на способность работать в автономном режиме. Сама синхронизация с Европой была запланирована на 2023 год.

Блэкаут в Одессе, февраль 2023 года Фото: Getty Images

После того как 24 февраля 2022 года в 4 утра начались ракетные обстрелы, Украина совместно с партнерами из ЕС в невероятно короткие сроки провела синхронизацию c энергетической системой Европы. Все сходятся в оценках, что в том числе благодаря этому Украина выстояла зимой.

"Переключение происходило в динамике массовой эвакуации людей, но тем не менее за три недели мы синхронизировались с европейской энергосистемой. Особенно во время атак мы поняли, что если бы мы до сих пор работали в синхронизации с энергосистемами РФ и Беларуси, нам бы устроили национальный блэкаут", - уверен Харченко.

Россия при этом потеряла стратегический рычаг влияния. "Экономический убыток РФ тоже есть, но его очень сложно просчитать", - говорит Харченко.

Бензин и дизель

Если отключение от российской энергосистемы стало для Украины очевидным благом, то остановка поставок российского топлива, наоборот, создала проблемы.

Поставки прекратились 24 февраля - это было физически невозможно напрямую, так как у границ Беларуси и РФ шли боевые действия. "Как можно было завозить что-то из РФ, если там фронт?" - говорит директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.