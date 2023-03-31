Участница из Латвии завоевала лавры на конкурсе красоты во Вьетнаме

В ходе конкурсной программы участницы соревновались в различных испытаниях, приняли участие в нескольких мероприятиях, познакомились с культурными традициями Вьетнама, посетили культурно-исторические места провинции Дак Нонг, музеи и национальный геопарк, удостоенный сертификата ЮНЕСКО.

Фото: Пресс-фото

Фото: Пресс-фото

В рамках конкурса претендентки также продвигали благотворительные акции, посещая детские дома и местные школы.

В беседах с жюри участницы поделились характеристиками ключей к успеху в своих профессиях и раскрыли закулисье своих достижений. Целью конкурса было выявить, как внешняя красота и обаяние женщины гармонично сочетаются с твердым характером, решительностью и настойчивостью на пути к своей цели.

В финальной битве за звание самой успешной и влиятельной бизнес-леди мира Miss Business Global 2023 и корону (стоимостью 128 748 евро) участницы продемонстрировали национальные костюмы своей страны и вьетнамский аозай, а также роскошные вечерние платья.

Фото: Пресс-фото

Алиса Мишковская Фото: Пресс-фото

По итогам трех туров определился топ-8 тех, кому предстояло ответить на вопросы жюри. Далее последовало оглашение титулов, а затем и коронация победителей.

Фото: Пресс-фото

В конкурсе победила участница из Вьетнама (Nguyen Thi Thao). Первая вице-мисс - представительница Латвии (Алиса Мишковская). Вторая вице-мисс - представительница Филиппин (Mariela Baltazar).

Ранее победительница "Мисс Латвия 2010" Алиса Мишковская вернулась из Доминиканы, где участвовала в конкурсе красоты "Мисс Мультивселенная 2022". Домой Алиса привезла семь титулов.

Галерея: Конкурс Miss Business Global 2023