С 12 по 23 марта во вьетнамской провинции Дак Нонг прошел всемирный конкурс красоты Miss Business Global 2023, в котором приняли участие 20 претенденток из Азии, Европы и Африки.
Участница из Латвии завоевала лавры на конкурсе красоты во Вьетнаме
В ходе конкурсной программы участницы соревновались в различных испытаниях, приняли участие в нескольких мероприятиях, познакомились с культурными традициями Вьетнама, посетили культурно-исторические места провинции Дак Нонг, музеи и национальный геопарк, удостоенный сертификата ЮНЕСКО.
В рамках конкурса претендентки также продвигали благотворительные акции, посещая детские дома и местные школы.
В беседах с жюри участницы поделились характеристиками ключей к успеху в своих профессиях и раскрыли закулисье своих достижений. Целью конкурса было выявить, как внешняя красота и обаяние женщины гармонично сочетаются с твердым характером, решительностью и настойчивостью на пути к своей цели.
В финальной битве за звание самой успешной и влиятельной бизнес-леди мира Miss Business Global 2023 и корону (стоимостью 128 748 евро) участницы продемонстрировали национальные костюмы своей страны и вьетнамский аозай, а также роскошные вечерние платья.
По итогам трех туров определился топ-8 тех, кому предстояло ответить на вопросы жюри. Далее последовало оглашение титулов, а затем и коронация победителей.
В конкурсе победила участница из Вьетнама (Nguyen Thi Thao).
Первая вице-мисс - представительница Латвии (Алиса Мишковская).
Вторая вице-мисс - представительница Филиппин (Mariela Baltazar).
Ранее победительница "Мисс Латвия 2010" Алиса Мишковская вернулась из Доминиканы, где участвовала в конкурсе красоты "Мисс Мультивселенная 2022". Домой Алиса привезла семь титулов.
Галерея: Конкурс Miss Business Global 2023
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