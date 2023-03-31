Российская экономика продолжает свое падение, и на это повлияли санкции и война в Украине, свидетельствует оперативное сообщение Министерства экономического развития России о январе-феврале. За первые два месяца ВВП России сократился на 3,2%, сообщает The Moscow Times.
Будущее ожидается мрачное: российское министерство признает проблемы в экономике
Объемы российской промышленной отрасли за два месяца сократились на 2%, несмотря на то, что отдельные заводы в отрасли защиты работают в круглосуточном режиме и объем произведенной ими продукции вырос на 40%. Также сократился объем добытых полезных ископаемых (падение на 3,1% в январе, и 3,2% в феврале). Самый тяжелый спад в фармацевтической (-22%) и в автостроительных (-69,9%) отраслях.
Российские потребители, которым война принесла новый спад реальных доходов, продолжают "затягивать пояса" и настраиваются на длительный кризис. Оборот торговли в феврале ускорился до 7,8%, а покупатели приобрели меньше продовольственных товаров (-2,4%), а также хозяйственных товаров (-12,3%).
В реальном выражении, учитывая инфляцию, оборот розничной торговли упал до уровня 12-летней давности.
"Россия идет в направлении длительной рецессии. Статистику украшают данные о производстве танков и предприятиях в сфере обороны, работающих в три смены без выходных дней, но это маскирует проблемы. Это не свидетельствует о росте продуктивности и развитии экономики", – отмечает бывший чиновник Центрального банка России Александра Прокопенко, которая после начала войны в Украине покинула Россию.
Ситуация могла бы быть и хуже, но российское правительство вливает деньги в экономику из государственного бюджета. Однако это вряд ли удастся длительно продолжать - в конце марта дефицит бюджета, скорее всего, превысит уже отметку в четыре триллиона, в то время как доходы от экспорта нефти и газа сократились в два раза.
Бизнес-доходы в январе сократились на 21%, но большинству компаний государство не помогает, поскольку крупные предприятия сами должны помочь государству - они должны внести "добровольные" взносы в государственный бюджет, что позволит бюджету получить около 300 миллиардов рублей (3,57 млрд евро).
Несмотря на то, что в прошлом году падение ВВП России было меньше, чем прогнозировалось, будущее выглядит угрюмым, поскольку Россия подписала новые соглашения с Китаем, который фактически будет означать, что Россия попадет в зависимость от Китая.
Министерство экономического развития России обещало Путину, что уже в этом году экономика России начнет расти, однако эксперты в это не верят - опрошенные Reuters российские экономические аналитики отмечают, что падение ВВП России в этом году может составить до 2%.
Не исключено, что российское статистическое агентство "Росстат" "нарисует" такие цифры, которые захочет видеть президент. Экономическая статистика в России стала частью пропаганды, с целью доказать, что экономические санкции, определенные западными странами, не имеют смысла и не работают, хотя реальная ситуация отличается от фальшивой статистики.
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