Ситуация могла бы быть и хуже, но российское правительство вливает деньги в экономику из государственного бюджета. Однако это вряд ли удастся длительно продолжать - в конце марта дефицит бюджета, скорее всего, превысит уже отметку в четыре триллиона, в то время как доходы от экспорта нефти и газа сократились в два раза.

Бизнес-доходы в январе сократились на 21%, но большинству компаний государство не помогает, поскольку крупные предприятия сами должны помочь государству - они должны внести "добровольные" взносы в государственный бюджет, что позволит бюджету получить около 300 миллиардов рублей (3,57 млрд евро).

Несмотря на то, что в прошлом году падение ВВП России было меньше, чем прогнозировалось, будущее выглядит угрюмым, поскольку Россия подписала новые соглашения с Китаем, который фактически будет означать, что Россия попадет в зависимость от Китая.

Министерство экономического развития России обещало Путину, что уже в этом году экономика России начнет расти, однако эксперты в это не верят - опрошенные Reuters российские экономические аналитики отмечают, что падение ВВП России в этом году может составить до 2%.

Не исключено, что российское статистическое агентство "Росстат" "нарисует" такие цифры, которые захочет видеть президент. Экономическая статистика в России стала частью пропаганды, с целью доказать, что экономические санкции, определенные западными странами, не имеют смысла и не работают, хотя реальная ситуация отличается от фальшивой статистики.