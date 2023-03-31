Суббота будет пасмурной, возможны осадки. Воздух прогреется до +6 градусов

Ожидается преимущественно облачная погода. С утра местами в Латвии, а позднее - в Латгале ожидается туман.

Будет дуть слабый или умеренно сильный северный, северо-западный ветер, в западной части страны его порывы составят 9-14 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +6 градусов.

В Риге ожидается пасмурный день, возможен небольшой дождь. Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-восточный ветер, а температура воздуха не превысит +4 градуса.