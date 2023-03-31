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Суббота будет пасмурной, возможны осадки. Воздух прогреется до +6 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
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Оттепель в Риге. Иллюстративное фото
Оттепель в Риге. Иллюстративное фото Фото: Jānis Škapars/TVNET

В субботу, 1 апреля, местами в Латвии ожидаются небольшой дождь и снег, более сильные дожди ожидаются вечером на юге Латгале, прогнозируют синоптики.

Ожидается преимущественно облачная погода. С утра местами в Латвии, а позднее - в Латгале ожидается туман.

Будет дуть слабый или умеренно сильный северный, северо-западный ветер, в западной части страны его порывы составят 9-14 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +6 градусов.

В Риге ожидается пасмурный день, возможен небольшой дождь. Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-восточный ветер, а температура воздуха не превысит +4 градуса.

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