Суббота будет пасмурной, возможны осадки. Воздух прогреется до +6 градусов

В субботу, 1 апреля, местами в Латвии ожидаются небольшой дождь и снег, более сильные дожди ожидаются вечером на юге Латгале, прогнозируют синоптики.
Ожидается преимущественно облачная погода. С утра местами в Латвии, а позднее - в Латгале ожидается туман.
Будет дуть слабый или умеренно сильный северный, северо-западный ветер, в западной части страны его порывы составят 9-14 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха составит +6 градусов.
В Риге ожидается пасмурный день, возможен небольшой дождь. Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-восточный ветер, а температура воздуха не превысит +4 градуса.
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