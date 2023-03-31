Литва потребовала от Беларуси остановить Белорусскую АЭС

Литва предприняла такие шаги в ответ на информацию о том, что Беларусь готовится подключить второй блок АЭС к сети, сообщил в пятницу, 31 марта, МИД Литвы.

"Подготовка Беларуси к запуску второго имеющего дефекты энергоблока атомной электростанции, сокрытие от общественности инцидентов и дефектов, угрозы президента России разместить ядерное оружие в Беларуси говорят о безответственном поведении диктаторских режимов в отношении ядерной энергии и представляют ядерную угрозу для всего региона", - сказал для пресс-релиза министр Габриэлюс Ландсбергис.

У проекта БелАЭС (Островецкой АЭС) все еще много нерешенных вопросов безопасности, таких как воздействие на окружающую среду и население Литвы, культура безопасности и выполнение международных рекомендаций, указывает МИД.

По данным литовской разведки, Беларусь и "Росатом" в прошлом году скрыли инциденты и дефекты в реакторных системах на первом и втором энергоблоках. В апреле прошлого года первый энергоблок БелАЭС был остановлен для планового ремонта, но о дефектах, обнаруженных во время ремонта, не сообщалось.

Министерство видит риск того, что технические дефекты на станции будут и после ввода в эксплуатацию второго энергоблока.

Первый реактор БелАЭС был построен в 2020 году. Литва, которая является одним из главных критиков станции, и международные эксперты утверждают, что строительство велось с грубыми нарушениями технологических и экологических стандартов.

Строителем АЭС является российская компания "Росатом", строительство финансируется за счет кредита, предоставленного Москвой.