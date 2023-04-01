В Даугаве из-за тающего в Беларуси снега продолжается повышение уровня воды

В последние дни уровень воды поднимался медленнее, но в ближайшие дни подъем может стать более стремительным, так как в Беларуси тает снег и идут дожди.

На востоке страны сохраняется предупреждение метеоцентра о высоком уровне воды в реках и затоплении низменных территорий. В Аугшдаугавском крае ниже Даугавпилса действует оранжевое предупреждение о затоплении обширных территорий.

Уровень воды в Даугаве возле Даугавпилса с середины марта поднялся почти на 6 метров, но это почти на 1 метр ниже, чем во время крупных наводнений 2013 года. На границе Латвии и Беларуси уровень воды сейчас на 1,4 метра ниже пика 2013 года, а возле Екабпилса - примерно на 3 метра ниже, чем во время январского наводнения.

Valsts austrumu daļā ir plaši applūdušas palienes un zemākās vietas. Daugavā ūdenslīmenis ar līdzīgu vai nedaudz mazāku intensitāti turpinās paaugstināties arī tuvākajās dienās. https://t.co/OJYI0GF9ga

Spēkā brīdinājums!https://t.co/60DRDlo9zahttps://t.co/s1uLLnhcz6 pic.twitter.com/8uDIDAhGSJ — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) March 31, 2023

Согласно текущим прогнозам Global Forecast System, пик паводка на Даугаве придется на следующую неделю. Ранее ожидалось, что на следующей неделе выпадут обильные осадки и уровень воды в Даугаве будет подниматься до середины апреля, однако последние прогнозы говорят о том, что осадков будет мало и уровень воды не достигнет уровня 2013 года.

Дожди в последние дни привели к подъему уровня воды во многих реках Латвии, но он незначителен, а в ближайшие дни ожидается преимущественно сухая погода и снижение уровня воды.

Галерея: Даугава у Даугавпилса, 29 марта