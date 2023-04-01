Пьяные за рулем: у шести пойманных в пятницу водителей будут конфискованы машины

В последний день марта на дорогах Латвии задержаны два водителя под воздействием наркотических веществ и 12 водителей в состоянии алкогольного опьянения, в том числе семь в состоянии сильного опьянения, когда концентрация алкоголя превышала 1,5 промилле, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.