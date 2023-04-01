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Пьяные за рулем: у шести пойманных в пятницу водителей будут конфискованы машины

rus.tvnet.lv/LETA
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Пьяный водитель. Иллюстративное фото.
Пьяный водитель. Иллюстративное фото. Фото: Paul Biryukov/Shutterstock

В последний день марта на дорогах Латвии задержаны два водителя под воздействием наркотических веществ и 12 водителей в состоянии алкогольного опьянения, в том числе семь в состоянии сильного опьянения, когда концентрация алкоголя превышала 1,5 промилле, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

У шести водителей будут конфискованы автомобили, а с трех будет взыскана стоимость транспортных средств.

В минувшие сутки на дорогах было зарегистрировано 91 дорожно-транспортное происшествие, в пяти авариях пострадали шесть человек.

В пятницу полиция зарегистрировала 653 нарушения правил дорожного движения, в том числе выписано 213 штрафов за превышение скорости и девять за агрессивную езду.

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