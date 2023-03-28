11 конфискованных у пьяных водителей авто передадут Украине. Что это за машины и сколько стоят?

Автомобили предусмотрены для Министерства обороны Украины.

Во вторник Кабинет министров рассмотрел информативное сообщение и проект распоряжения о безвозмездной передаче транспортных средств Украине.

Общая предварительная рыночная стоимость транспортных средств, подлежащих передаче в Украину, составляет 37 849 евро.

В том числе Украине планируется передать Volkswagen Touareg 2007 года выпуска (предварительная рыночная стоимость - 3999 евро), Mercedes Benz ML270 2004 года (2200 евро), квадроцикл Shineray XY250 STXE 2015 года (650 евро), Audi A4 2006 года (3900 евро), BMW X3 2006 года (1500 евро), Audi A4 1999 года (1200 евро), Volvo S40 2007 года (2500 евро), Chrysler Voyager 2004 года (1200 евро), Mercedes Benz Sprinter 311 2004 года (1200 евро), Volvo XC60 2010 года (5000 евро) и Volkswagen Touareg 2012 года выпуска (14 500 евро).

В соответствии с законом конфискованные транспортные средства могут быть безвозмездно переданы правительству Украины для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с войной, и поддержки украинского общества. Это еще один способ, которым Латвия поможет Украине в борьбе с российской агрессией.

По словам представителя общества Agendum и основателя Twitter-конвоя Рейниса Познякса, это важная поддержка для Украины, ведь каждая машина на фронте - это спасенная жизнь.

Общество Agendum обеспечивает доставку автомобилей в Украину и передачу их государственным учреждениям страны.