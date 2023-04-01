Британская разведка: российский командир Герасимов провалил план по оккупации Донбасса

Министр обороны России Сергей Шойгу 11 января назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командиром "специальной военной операции" в Украине, перед которым была поставлена задача получить контроль над всем Донбассом до марта.

В связи с этим была проведена попытка начать всеобщее зимнее наступление с целью расширить контроль России на весь Донбасс.

"Восемьдесят дней спустя становится все более очевидным, что этот проект потерпел неудачу.

На нескольких направлениях Донбасского фронта российские силы добились лишь незначительных успехов ценой десятков тысяч жертв, в значительной степени растратив свое временное преимущество в живой силе, полученное в результате осенней частичной мобилизации", - говорится в сообщении британской разведки.