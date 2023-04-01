США рассматривают варианты поставок Украине оружия дальнего радиуса действия

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщил, что США не будут поставлять Украине ракеты ATACMS, однако вместо этого рассматриваются другие возможности, как помочь армии Украины увеличить радиус своего действия на поле боя, сообщает ВВС.
Радиус действия ракет ATACMS составляет примерно 300 километров, что гораздо больше, чем у любой другой системы, которые США до сих пор поставляли Украине.
По словам Милли,
у США относительно мало ATACMS, и американской армии важно поддерживать запас этого важного вооружения. Однако есть и другие системы, которые могут работать в том же диапазоне.
"Есть, например, дроны. У британцев есть пара систем", - рассказал изданию Defense One Милли.
Он также рассказал, что война в Украине раскрыла "невероятные темпы расходов обычных боеприпасов", и теперь США пересматривают подсчеты по поводу их необходимости на случай большой войны.
У США достаточно много боеприпасов, однако военно-промышленным комплексам придется несколько лет работать над увеличением своих мощностей, сказал генерал.
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