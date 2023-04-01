США рассматривают варианты поставок Украине оружия дальнего радиуса действия

Радиус действия ракет ATACMS составляет примерно 300 километров, что гораздо больше, чем у любой другой системы, которые США до сих пор поставляли Украине.

По словам Милли,

у США относительно мало ATACMS, и американской армии важно поддерживать запас этого важного вооружения. Однако есть и другие системы, которые могут работать в том же диапазоне.

"Есть, например, дроны. У британцев есть пара систем", - рассказал изданию Defense One Милли.

Он также рассказал, что война в Украине раскрыла "невероятные темпы расходов обычных боеприпасов", и теперь США пересматривают подсчеты по поводу их необходимости на случай большой войны.

У США достаточно много боеприпасов, однако военно-промышленным комплексам придется несколько лет работать над увеличением своих мощностей, сказал генерал.