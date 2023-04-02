Журналисты на войне. Почему ВСУ "закрыли" фронт для СМИ

Впрочем, в распространенном на прошлой неделе заявлении "Медиаруха" - объединения украинских СМИ, журналистов и общественных организаций - зонирование называют "слишком жесткими ограничениями" и призывают армию "немедленно нормализовать ситуацию с доступом к освещению боевых действий". Пересмотреть новые правила призвали украинские власти и Национальный союз журналистов Украины, и международная организация Комитет защиты журналистов (CPJ).

Даже сами военные отмечают, что соблюдать эти правила невозможно: в населенных пунктах "желтой" зоны у армии просто нет необходимого количества пресс-офицеров, чтобы обеспечить сопровождение всех журналистов. "По этому документу я должен каждое утро строить всех журналистов местных СМИ и приезжих и весь день водить с ними хороводы по городу, - отшучивается попросивший не называть его имени пресс-офицер одного из подразделений ВСУ, несущий службу на южном участке фронта. - Как работаем? Магия!"

По словам Натальи Гуменюк, на юге Украины журналисты до сих пор имеют возможность работать в "красных" зонах по отдельным запросам. Илья Евлаш тоже утверждает, что после введения зонирования журналисты в подконтрольном ему секторе работают "без особых изменений". Впрочем, по словам самих военных корреспондентов, формальный запрет для всех привел к тому, что освещать боевые действия теперь могут только крупные украинские телеканалы, выпускающие национальный телемарафон "Единые новости".