За сутки поймано 15 пьяных водителей; в 12 случаях начаты уголовные процессы

За вождение в состоянии наркотического и алкогольного опьянения начато 12 уголовных процессов. У четырех водителей будут конфискованы автомобили, а с восьми взыскана их стоимость.

В минувшие сутки на дорогах Латвии зарегистрировано 76 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в шести ДТП пострадали люди, в том числе один пешеход и два велосипедиста.

Полиция зарегистрировала 601 нарушение правил дорожного движения, в том числе 240 случаев превышения скорости и два случая агрессивного вождения.