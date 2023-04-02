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За сутки поймано 15 пьяных водителей; в 12 случаях начаты уголовные процессы

rus.tvnet.lv/LETA
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Дорожный полицейский. Иллюстративное фото.
Дорожный полицейский. Иллюстративное фото. Фото: LETA

В субботу на дорогах Латвии задержаны один водитель под воздействием наркотических веществ и 15 пьяных водителей, в том числе 11 в состоянии сильного алкогольного опьянения, когда концентрация алкоголя превышала 1,5 промилле, сообщили в отделе общественных отношений Государственной полиции.

За вождение в состоянии наркотического и алкогольного опьянения начато 12 уголовных процессов. У четырех водителей будут конфискованы автомобили, а с восьми взыскана их стоимость.

В минувшие сутки на дорогах Латвии зарегистрировано 76 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в шести ДТП пострадали люди, в том числе один пешеход и два велосипедиста.

Полиция зарегистрировала 601 нарушение правил дорожного движения, в том числе 240 случаев превышения скорости и два случая агрессивного вождения.

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