Депутаты призывают Кариньша обсудить отмену летнего и зимнего времени

Как отмечают "Прогрессивные", в 2018 году Еврокомиссия выступила с предложением к директиве Европарламента и Совета ЕС об отмене перехода на летнее и зимнее время, и Европарламент в 2021 году проголосовал за эту директиву, однако страны ЕС проявили нерешительность в ее введении.

Партия напоминает, что национальная позиция Латвии, утвержденная правительством в 2019 году, также предусматривает отказ от перевода часов и переход на постоянное летнее время.

Жители Латвии также выразили желание отказаться от этого перехода, поддержав инициативу на портале ManaBalss.lv, отмечают "Прогрессивные".

Ссылаясь на исследования, партия указывает, что экономия энергии от сезонного изменения времени незначительна, в то же время перевод стрелок часов нарушает биологические ритмы людей, затрагивая в первую очередь маленьких детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. По мнению партии, объективной пользы от перехода на летнее и зимнее время нет. "В 21-м веке нет места таким архаичным и необоснованным традициям", - подчеркивают "Прогрессивные".