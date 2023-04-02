В Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе "Стрит-бар". Об этом пишет Русская служба BBC.
Видео ⟩ В петербургском кафе, которое принадлежит Евгению Пригожину, прогремел взрыв
В различных Telegram-каналах распространяется видео самого взрыва, а также кадры последствий, снятые внутри помещения.
Российские СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах сообщают, что в результате взрыва пострадали 25 человек, 19 из них госпитализированы.
Также российские информагентства со ссылкой на источники пишут, что в результате взрыва погиб провоенный блогер, писавший под псевдонимом Владлен Татарский, который проводил в кафе свой творческий вечер.
Информацию о том, что Владлен Татарский погиб, Русской службе BBC подтвердил другой провластный блогер, близко знакомый с ним. По его словам, Татарского довезли до больницы и он умер уже в реанимации.
В свою очередь, издание "Фонтанка" отмечает, что кафе, в котором произошел взрыв, ранее принадлежало бизнесмену и основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. По выходным в кафе собирался дискуссионный клуб "Кибер Z фронт", пишет издание.
Очевидец взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге Родион Варежкин рассказал, что в руках у военкора Владлена Татарского взорвалась статуэтка, которую ему подарили во время творческого вечера.
Telegram-канал 112 сообщает, что девушка, которая вручила военкору Владлену Татарскому статуэтку, находится в одной из больниц Санкт-Петербурга в палате шоковой реанимации. Ее личность пока не удалось установить из-за отсутствия документов. Пока неизвестно, была ли она исполнителем или невольной соучастницей.
Реакция в Украине
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал взрыв в Санкт-Петербурге, жертвой которого стал пропагандист Владлен Татарский.
"В РФ начинается... Пауки поедают друг друга в банке. Вопрос "Когда внутренний терроризм станет инструментом внутренней политической борьбы?" в стране закрученных гаек был вопросом времени", - написал Подоляк в Twitter.
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