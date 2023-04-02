Видео ⟩ В петербургском кафе, которое принадлежит Евгению Пригожину, прогремел взрыв

В различных Telegram-каналах распространяется видео самого взрыва, а также кадры последствий, снятые внутри помещения.

Российские СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах сообщают, что в результате взрыва пострадали 25 человек, 19 из них госпитализированы.

Также российские информагентства со ссылкой на источники пишут, что в результате взрыва погиб провоенный блогер, писавший под псевдонимом Владлен Татарский, который проводил в кафе свой творческий вечер.

Информацию о том, что Владлен Татарский погиб, Русской службе BBC подтвердил другой провластный блогер, близко знакомый с ним. По его словам, Татарского довезли до больницы и он умер уже в реанимации.

В свою очередь, издание "Фонтанка" отмечает, что кафе, в котором произошел взрыв, ранее принадлежало бизнесмену и основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. По выходным в кафе собирался дискуссионный клуб "Кибер Z фронт", пишет издание.