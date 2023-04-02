В живописном месте срублены ценные деревья. Возможно, была подделана подпись

Имя тогда 89-летней Риты Скуйениеце также было вписано в договор от 15 июня 2020 года. Ее дочь убеждена, что подпись подделана.

"Договор был для меня еще более шокирующим, чем картина с деревьями. Потому что он был подписан четырьмя людьми, в том числе моей матерью. Но вместо ее подписи стояла какая-то совершенно непонятная закорючка, которая совсем не похожа на ее подпись. Это был один из периодов, когда она очень плохо себя чувствовала, обострилась ситуация с диабетом, она находилась под постоянным наблюдением врача, полноценное общение было невозможно", - рассказала Рута.

В качестве подрядчика по вырубке леса договор подписал Дидзис Погулис. От имени землевладельцев выступала адвокат Вита Либерте. Либерте также является одним из владельцев участка. Она говорит, что Погулис нашел ее и предложил ей услуги своей фирмы.

Адвокат надеялась, что заросшие участки будут очищены от кустарников, а деньги за добытую щепу будут перечислены на указанный ею счет. Вита Либерте подчеркивает, что сумма точно не оговаривалась, ведь целью было не заработать, а навести порядок в собственности. Вскоре после подписания контракта Погулис исчез.

По мнению сертифицированного оценщика, Погулис вырубил на этом участке около 2 тысяч деревьев диаметром более 12 сантиметров. Среди них были не только березы и белые дубы, но и более ценные черные дубы.