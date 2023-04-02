В живописном месте срублены ценные деревья. Возможно, была подделана подпись

Два года назад полиция начала расследование по факту незаконной вырубки деревьев в живописном месте в волости Сеяс. Потери составляют не менее 14 тысяч евро. Один из землевладельцев считает, что право на вырубку было получено обманным путем - при помощи фальсификации документов. Полицейское расследование на данный момент не продвинулось. Между тем компания, которая вырубала деревья, ликвидирована, сообщает программа Nekā personīga телеканала TV3.
Участок, где прошла вырубка, граничит с рекой Лоя, вдоль которой проходит пешеходная тропа, а на противоположном берегу находятся обнажения песчаника. У живописного участка несколько владельцев. Часть участка Grāvmelderi-2 принадлежит в том числе Рите Скуйениеце. Программа выяснила, что землей когда-то управляли родственники ее бабушки. Рита Скуйениеце умерла два года назад. Когда ее дочь прибыла в унаследованное имущество, перед ней предстала душераздирающая картина.
Весь берег оврага Лоя на территории участка был свежесрублен. Древние дубы, росшие на обрыве, также были вырублены.
Пострадавшая Рута Скуйениеце говорит: "Это было действительно варварство. Вы понимаете, что они действовали там как в военное время, если можно так сказать, не заботясь об окружающей среде. Во-вторых, ландшафт полностью уничтожен".
Повсюду были видны следы тяжелой техники. Было ясно, что на площади в 20 гектаров погибло много ценных деревьев. Больше всего жаль больших красивых дубов, их было не менее 15 штук.
Рута Скуйениеце попыталась выяснить, что произошло, и вскоре узнала, что работы выполнила фирма Birzītes wood ltd. Компания взяла на себя обязательство расчистить заросшие участки частной собственности и оплатить полученную щепу. Несколько совладельцев дали разрешение на проведение работ по вырубке.
Имя тогда 89-летней Риты Скуйениеце также было вписано в договор от 15 июня 2020 года. Ее дочь убеждена, что подпись подделана.
"Договор был для меня еще более шокирующим, чем картина с деревьями. Потому что он был подписан четырьмя людьми, в том числе моей матерью. Но вместо ее подписи стояла какая-то совершенно непонятная закорючка, которая совсем не похожа на ее подпись. Это был один из периодов, когда она очень плохо себя чувствовала, обострилась ситуация с диабетом, она находилась под постоянным наблюдением врача, полноценное общение было невозможно", - рассказала Рута.
В качестве подрядчика по вырубке леса договор подписал Дидзис Погулис. От имени землевладельцев выступала адвокат Вита Либерте. Либерте также является одним из владельцев участка. Она говорит, что Погулис нашел ее и предложил ей услуги своей фирмы.
Адвокат надеялась, что заросшие участки будут очищены от кустарников, а деньги за добытую щепу будут перечислены на указанный ею счет. Вита Либерте подчеркивает, что сумма точно не оговаривалась, ведь целью было не заработать, а навести порядок в собственности. Вскоре после подписания контракта Погулис исчез.
По мнению сертифицированного оценщика, Погулис вырубил на этом участке около 2 тысяч деревьев диаметром более 12 сантиметров. Среди них были не только березы и белые дубы, но и более ценные черные дубы.
Причиненный ущерб - более 14 тысяч евро
Деревья рубили не только на сельскохозяйственных угодьях, но и на небольшом участке леса. Теперь владельцы должны восстанавливать лес за свой счет.
Два года назад Рута Скуйениеце обратилась в полицию по поводу подделки подписи ее матери и незаконной вырубки деревьев. Возбуждено уголовное дело, она признана потерпевшей. Но расследование не продвигается.
Лайла Погуле является единственным владельцем и членом правления компании, занимающейся распиловкой и вывозом ценной древесины.
Род деятельности Birzītes wood ltd - лесное хозяйство. В то время когда, скорее всего, проводились работы по вырубке леса, компания уже была исключена из регистра налога на добавленную стоимость (НДС), а прошлым летом (15.08.2022) предприятие было ликвидировано.
Это не единственная связанная с Погуле компания, в отношении которой возбуждено уголовное дело.
Два года назад Валдис из Инеши, который продал свои бревна компании Forest assets Latvia, обратился за помощью к омбудсмену. Груз на сумму не менее 14 000 евро был вывезен, но деньги выплачены не были.
Лайла Погуле была владельцем и единственным членом правления этой компании. Расследование возможного мошенничества все еще продолжается, сообщили нам в полиции. Дело не передано в суд. Подозревается один человек. Имя этого человека не разглашается, поясняет TV3.
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