Стилист Жанна Дубска рассказала, почему почти никогда не говорит о дочери

Дочери Жанны Пауле 34 года. На вопрос, почему она никогда не появляется на публике, Жанна отвечает:

"Она не хочет. Она не хочет, чтобы о ней говорили публично. Я очень ценю ее желание, поэтому не говорю о ней".

"У меня есть дочь, все хорошо, но она непубличная личность", - объясняет Дубска. Жанна говорит, что они много времени проводят вместе, но когда дело доходит до возможной публичности, дочь предпочитает избегать ситуаций, когда ее можно сфотографировать.

Однако это не значит, что они обе проводят время вдали от посторонних глаз - они ходят и в кино, и на концерты.

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