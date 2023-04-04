Подозреваемую в причастности к гибели Владлена Татарского задержали. Кто такая Дарья Трепова

На видео, которое после задержания Треповой показало МВД, девушка выглядит иначе: ее волосы короче, а также не видно бровей.

Что известно о Треповой

На фотографиях, появившихся ранее в СМИ и телеграм-каналах, Трепову узнал и знакомый с девушкой собеседник Би-би-си. По его словам, Трепова закончила 408-й лицей в Пушкине (город входит в состав Санкт-Петербурга).

"Веселая была, никаких политических взглядов тогда [в школе] вроде не придерживалась", - рассказал собеседник Би-би-си.

Вечером "Фонтанка" и канал "78" сообщали, что в доме по улице Генерала Хазова в Пушкине силовики провели обыск. По данным "Фонтанки", из дома вывели двух человек, которые могут быть родственниками подозреваемой. После этого агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщило, что задержана и сама Трепова, однако эта информация не подтвердилась.

По данным телеграм-канала Astra, силовики задержали мать Треповой, которая рассказала, что виделась с дочерью днем в воскресенье незадолго до взрыва, но ничего странного в ее поведении не заметила.

Девушка с именем и фамилией Дарья Трепова училась в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ), но отчислилась из него по собственному желанию в 2019 году, сообщили в вузе.

Подруги Треповой, с которыми поговорило "Агентство", рассказали, что Трепова долго работала в магазине винтажной одежды в Петербурге, но около месяца назад уволилась и переехала в Москву.