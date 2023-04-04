Видео ⟩ Пуятс: белорусские пограничники дают оружие нелегалам, пересекающим латвийскую границу

Давление нелегальной миграции на границу Латвии со стороны Беларуси сохраняется, в январе в пересечении границы было отказано 344 мигрантам, в феврале - 377, в марте - 556.

Пограничники следят за развитием ситуации, также замечено, что возобновились якобы туристические рейсы в Беларусь из Ирака и Ирана, в связи с чем ожидается увеличение попыток нелегальной миграции.

Прошлой осенью и этой зимой пограничники установили, что основной отправной точкой нелегальной миграции в страны Балтии является Иран. Пуятс указал, что этот поток нелегальной миграции можно объяснить потеплением отношений между Россией и Ираном. Власти РФ разрешили жителям Ирана въезжать в Россию без виз.

Пограничники регулярно информируют правительство о ситуации на границе. По словам Пуятса, в мае будет решено надо ли продлевать чрезвычайное положение, объявленное на границе с Беларусью.

Также Пуятс сообщил, что постоянное ограждение на границе построено на протяжении более чем 52 километров. Ни о каких отклонениях от графика говорить не приходится, а строительство забора планируется завершить в 2024 году.

"Забор не решит всех проблем, забор - это сдерживающий элемент", - пояснил Пуятс, добавив, что помимо ограждения необходимо и полноценное оснащение техническими средствами, чтобы нарушения на границе можно было фиксировать с помощью техники.

Пуятс также видит риски усиления провокаций с другой стороны границы - словесные нападки белорусских служб на латвийских пограничников уже имели место. Отслеживается и то, что происходит на границах других стран, где имели место случаи физического насилия.

Между тем появилась информация о готовности белорусских пограничников вооружить нелегальных мигрантов даже огнестрельным оружием.

По сравнению с другими странами поток российских граждан на латвийско-российской границе - маленький. В прошлом году жителям России было выдано 906 отказов во въезде в Латвию, в этом году - уже более 100. Основная причина этого - угроза общественной безопасности, пояснил Пуятс.