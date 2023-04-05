Справка ⟩ Как поменяется НАТО после присоединения Финляндии

В арсенале армии Финляндии 200 танков и более 700 пушек.

Единственная военная техника, которая на самом деле принадлежит НАТО - это разведывательный самолет AWACS, с помощью которого можно наблюдать территорию, которая почти такая же большая, как Польша, и пять стратегических разведывательных аппаратов Global Hawk.

Всю остальную военную технику члены альянса отбирают по своему усмотрению, хотя все страны НАТО обязуются укрепить восточный фланг.

"Союзники НАТО в целом представляют 50% военной мощи мира. Пока мы держимся вместе и защищаем друг друга, военная атака на кого-то из союзников НАТО не произойдет", - поздравляя Финляндию с принятием в альянс, во вторник указал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Объединенные силы НАТО в Европе могут рассчитывать на 3,5 миллиона военнослужащих и работников свободного договора.

Три страны, которые обеспечивают больше всего военного персонала, это: США, где на активной службе находятся 1,47 млн военнослужащих, а еще 800 000 человек - в резерве, Турция с 425 000 военнослужащих и 200 000 резервистов, и Франция с 210 000 военнослужащих и 40 000 резервистов.

С 2004 года в НАТО имеются силы быстрого реагирования численностью в 40 000 человек, в дополнение к 100 000 ранее дислоцированным в Европе солдатам США. Альянс планирует увеличить их численность до 300 000 человек.

Создано также объединенные специальные силы быстрого реагирования (VJTF), которые в течение двух-трех дней способны на поле боя отправить 5000 человек.

НАТО еще недавно переживало так называемый экзистенциальный кризис, и президент Франции Эммануэль Макрон в 2019 году заявил о смерти "мозга альянса".

Однако решение президента России Владимира Путина начать полномасштабную войну против Украины восстановило единство альянса и умножило решимость поддерживать коллективную безопасность, отметил бывший командир европейских сил НАТО, генерал США в отставке Филипп Бридлав.

НАТО увеличило число своих боевых групп от четырех до восьми, к дислоцированным континентам в странах Балтии и Польше, добавив также контингенты в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.