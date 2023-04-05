Справка ⟩ Как поменяется НАТО после присоединения Финляндии

Во вторник Финляндия официально стала 31-й страной-членом НАТО. С одной стороны, после принятия Финляндии граница альянса с Россией стала вдвое длиннее, но, с другой, возросли и военные возможности НАТО.
В прошлом году Финляндия решила отказаться от десятилетней нейтралитета, реагируя на полномасштабное вторжение России в Украину.
Россия в понедельник, накануне официального вступления Финляндии в альянс, объявила, что на расширение НАТО будет реагировать усилением военного присутствия на своем западном и северо-западном приграничье.
При присоединении Финляндии к НАТО на нее автоматически распространяется 5-я статья Североатлантического договора, предусматривающая взаимную защиту в случае нападения.
Финляндия получит благо не только от конвенциональной военной помощи союзников, но и от "ядерного зонтика" альянса.
В свою очередь, Финляндия, решившая до 2026 года увеличить расходы на оборону на 40%, со своими военными ресурсами поможет разнообразить оборонительные способности НАТО.
В стране, население которой не превышает 5,5 млн, всего 12 000 профессиональных военнослужащих, но ежегодно обучаются 20 000 призывников, и в случае необходимости для армии доступны 900 000 резервистов.
Это означает, что в случае войны армия в любой момент может мобилизовать 280 000 граждан.
В вооружении Финляндии 55 истребителей-бомбардировщиков F-18, производства США, которые, начиная с 2025 года, должны быть заменены современными военными самолетами F-35s.
В арсенале армии Финляндии 200 танков и более 700 пушек.
Единственная военная техника, которая на самом деле принадлежит НАТО - это разведывательный самолет AWACS, с помощью которого можно наблюдать территорию, которая почти такая же большая, как Польша, и пять стратегических разведывательных аппаратов Global Hawk.
Всю остальную военную технику члены альянса отбирают по своему усмотрению, хотя все страны НАТО обязуются укрепить восточный фланг.
"Союзники НАТО в целом представляют 50% военной мощи мира. Пока мы держимся вместе и защищаем друг друга, военная атака на кого-то из союзников НАТО не произойдет", - поздравляя Финляндию с принятием в альянс, во вторник указал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Объединенные силы НАТО в Европе могут рассчитывать на 3,5 миллиона военнослужащих и работников свободного договора.
Три страны, которые обеспечивают больше всего военного персонала, это: США, где на активной службе находятся 1,47 млн военнослужащих, а еще 800 000 человек - в резерве, Турция с 425 000 военнослужащих и 200 000 резервистов, и Франция с 210 000 военнослужащих и 40 000 резервистов.
С 2004 года в НАТО имеются силы быстрого реагирования численностью в 40 000 человек, в дополнение к 100 000 ранее дислоцированным в Европе солдатам США. Альянс планирует увеличить их численность до 300 000 человек.
Создано также объединенные специальные силы быстрого реагирования (VJTF), которые в течение двух-трех дней способны на поле боя отправить 5000 человек.
НАТО еще недавно переживало так называемый экзистенциальный кризис, и президент Франции Эммануэль Макрон в 2019 году заявил о смерти "мозга альянса".
Однако решение президента России Владимира Путина начать полномасштабную войну против Украины восстановило единство альянса и умножило решимость поддерживать коллективную безопасность, отметил бывший командир европейских сил НАТО, генерал США в отставке Филипп Бридлав.
НАТО увеличило число своих боевых групп от четырех до восьми, к дислоцированным континентам в странах Балтии и Польше, добавив также контингенты в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.
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