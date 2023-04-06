Когда начнется наступление ВСУ? Метеоролог о погоде и войне

Хелмс, например, изучая погоду, пишет о том, когда будут "оптимальные возможности для проведения разведки с помощью спутников". Безоблачное небо - это лучшее время для того, чтобы делать спутниковые снимки. Другие активисты на пожертвования заказывают снимки со спутников, например у аэрокосмической компании Maxar, и предоставляют их украинскому командованию.

В течение последних недель прогнозы Дэвида Хелмса имеют особое значение: от того, когда в разных регионах завершится распутица, зависит, когда Украина начнет наступление, чтобы освободить занятые российскими военными территории страны. О нем в своих ежедневных видеообращениях заявляет президент Украины Владимир Зеленский, а также министр обороны Алексей Резников, который поблагодарил Запад за поставки танков Leopard 2 и Challenger 2, а также БМП Marder.

Распутица в Украине бывает и осенью, когда выпадает много дождей, и по весне, когда тает снег. Это самое неблагоприятное время для активных боевых действий: танки, боевые машины пехоты и артиллерийские орудия застревают в грунте. "В верхних 20 сантиметрах почвы ее прочность по экспоненте уменьшается по мере увеличения влажности", - указывает Хелмс. То есть, почва очень быстро становится рыхлой, когда растет количество влаги.