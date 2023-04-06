Инструкция, которой не хотелось бы пользоваться: как латвийцев будут оповещать в случае войны?

164 устройства, установленные по всей территории Латвии, периодически тестируются Государственной пожарно-спасательной службой (VUGD). В случае войны планируется оповещать население также с помощью текстовых сообщений.

Когда Минобороны опробовало этот вариант на учениях AMEX 2022 в сентябре прошлого года, недостатки системы стали очевидны. Сообщения приходили медленно, некоторые получали их через несколько дней, а другие не получали вообще. Кроме того, работа указанного в сообщении сайта Sargs.lv была временно нарушена из-за интенсивного трафика - такое большое количество запросов система восприняла как кибератаку.

Чтобы такой ситуации не возникало в случае реальных угроз, в Латвии планируется ввести систему сотового вещания. Это новая технология, которая позволяет "за секунды отправить информационное сообщение о том, как должны действовать люди, находящиеся в конкретной опасной зоне", говорит парламентский секретарь Министерства внутренних дел Игорь Раев.

Начальник управления гражданской обороны VUGD Ивар Накуртс пояснил, что система основана на геолокации, поэтому информация сразу отправляется всем людям в определенной местности. Сейчас информационный центр МВД готовит требования и спецификации к закупке. Срок еще не установлен, но "мы очень надеемся, что сможем закончить все это к концу года", говорит Раев.

Если жителям придется покинуть свои дома и отправиться в более безопасный регион страны, задача самоуправления состоит в том, чтобы позаботиться обо всех. Чтобы процесс протекал организованно, в начале года Кабинет министров внес изменения в правила, которые предусматривают, что до конца года самоуправления должны дополнить свои планы гражданской обороны подробными действиями в случае военного вторжения.