Защитную дамбу в волости Лауцесас укрепили мешками с песком

Во второй половине дня в четверг VUGD в волости Лауцесас обследовала затопленные территории, после чего было решено в сотрудничестве с муниципалитетом края и земессаргами укрепить защитную дамбу мешками с песком, чтобы не допустить затопления садовых домов.

Спасатели провели на месте событий шесть часов.

Несмотря на то, что в Даугавпилсе в четверг было объявлено оранжевое предупреждение в связи с риском паводков, VUGD за прошедшие сутки не пришлось эвакуировать жителей во втором по величине городе Латвии или других местах в Латгале и Селии.

Последние данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии свидетельствуют, что повышение уровня воды в Даугаве на территории Латвии снизилось до 3-8 сантиметров в сутки, в Беларуси уровень воды уже понижается. В ближайшие дни уровень воды в Даугаве начнет снижаться и в Латвии, но поймы будут затоплены еще долго.

На участке Даугавы от Даугавпилса до Ливаны до вторника, 11 апреля, действует оранжевое предупреждение о высоком уровне воды.

Уровень воды от латвийско-белорусской границы до Ливаны в настоящее время на 33-68 см ниже максимального уровня паводка в апреле 2013 года. В Екабпилсе уровень воды на 3 метра ниже, чем 14 января этого года.

В других реках Латвии уровень воды снижается или незначительно меняется.

По прогнозам, на предстоящей неделе в некоторых регионах пройдут кратковременные дожди, но осадки будут несущественными и не окажут большого влияния на уровень воды в реках.