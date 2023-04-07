В Украине получили ранения литовские военные. Они находятся в больнице

Двое раненых литовских военных находятся на лечении в украинском госпитале, подтвердили BNS представители Министерства иностранных дел Литвы.
"По данным посла в Украине Вальдемараса Сарапинаса, двое раненых литовских военнослужащих находятся на лечении в Днепровской больнице", - сообщила BNS в пятницу представитель министра иностранных дел Паулина Левицките.
Позднее посол Сарапинас подтвердил BNS, что двое литовцев были доставлены в одну из больниц Днепра, а один из них, получивший легкие травмы, уже вернулся в свою военную часть.
"(...) Состояние второго средней тяжести, пришлось даже оперировать, но в целом стабильное, мы поддерживаем с ним контакт через нашего почетного консула в городе Днепр, команда нашего консульства его посетила, общалась с ним", – сказал Сарапинас.
По словам посла, военного планируется перевести в столицу Киев, когда его состояние улучшиться.
Литовская национальная теле-радиовещательная компания LRT сообщает, что военные получили ранения под Бахмутом. Еще двое литовских бойцов получили легкие ранения, но, возможно, есть и другие раненые граждане Литвы.
Посол подтвердил ранение двух литовцев.
"Точно двое, там на самом деле был еще один случай, произошедший ранее, военного уже выпустили (из больницы - BNS), а вчера были доставлены в больницу четверо военных, из них только один литовец, остальные - иностранцы", - сказал посол.
По данным LRT, все они воевали в составе Иностранного легиона украинской армии.
В феврале во время учений был ранен еще один гражданин Литвы, воевавший в Украине, его перевели в Каунасскую больницу.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!