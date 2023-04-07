В Украине получили ранения литовские военные. Они находятся в больнице

"По данным посла в Украине Вальдемараса Сарапинаса, двое раненых литовских военнослужащих находятся на лечении в Днепровской больнице", - сообщила BNS в пятницу представитель министра иностранных дел Паулина Левицките.

Позднее посол Сарапинас подтвердил BNS, что двое литовцев были доставлены в одну из больниц Днепра, а один из них, получивший легкие травмы, уже вернулся в свою военную часть.

"(...) Состояние второго средней тяжести, пришлось даже оперировать, но в целом стабильное, мы поддерживаем с ним контакт через нашего почетного консула в городе Днепр, команда нашего консульства его посетила, общалась с ним", – сказал Сарапинас.

По словам посла, военного планируется перевести в столицу Киев, когда его состояние улучшиться.

Литовская национальная теле-радиовещательная компания LRT сообщает, что военные получили ранения под Бахмутом. Еще двое литовских бойцов получили легкие ранения, но, возможно, есть и другие раненые граждане Литвы.

Посол подтвердил ранение двух литовцев.

"Точно двое, там на самом деле был еще один случай, произошедший ранее, военного уже выпустили (из больницы - BNS), а вчера были доставлены в больницу четверо военных, из них только один литовец, остальные - иностранцы", - сказал посол.

По данным LRT, все они воевали в составе Иностранного легиона украинской армии.

В феврале во время учений был ранен еще один гражданин Литвы, воевавший в Украине, его перевели в Каунасскую больницу.