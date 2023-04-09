"Мальчика разорвало". Экс вице-президент "Газпромбанка" едва не погиб на фронте в Украине

Боец легиона "Свобода России", 52-летний россиянин Игорь Волобуев, который с оружием в руках сражается за независимость Украины, сообщил в субботу, 8 апреля, в своем Faccebook, что едва не погиб, спасая раненого товарища. Боец ВСУ рассказал, что от разрыва снаряда его прикрыл 20-летний сослуживец, который погиб.

"Меня спас молоденький мальчик. Мы с огромным трудом вытащили нашего раненого из полного грязи окопа на дорогу. Я хотел взять носилки позади слева, но этот парень сказал, что он встанет сам, и поставил меня перед собой. Как только начали движение, раздался взрыв. Прилетело прямо за парнем, фактически он прикрыл меня собой. Мальчика разорвало, вся моя спина была в нем. 20 лет. Я найду твоих родных, чтобы поклониться им…" - написал Волобуев утром в субботу, опубликовав фотографию собственных ран.

Других деталей случившегося не сообщалось. Но через несколько часов бывший вице-президент "Газпромбанка" опубликовал видео своей эвакуации на вертолете. Видеозаписи были сделаны в том числе над городом Днепр.