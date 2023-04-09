Папа Франциск отслужил мессу на площади Святого Петра перед 45 000 верующих

Понтифик готов посетить Москву и Киев

Пасхальные торжества в Ватикане и во всем мире омрачены войной в Украине. Перед посланием "Urbi et Orbi" понтифик произнес молитву, в которой, обращаясь к Всевышнему, сказал: "Помоги возлюбленному украинскому народу на пути к миру и пролей свой пасхальный свет на русский народ. Утешь раненых и тех, кто потерял любимых близких в результате войны, и позволь пленным благополучно вернуться к своим семьям".

Во время традиционного богослужения в базилике Святого Петра в субботу, 8 апреля, накануне католической Пасхи Папа римский Франциск раскритиковал "разгул несправедливости" и "ледяные ветры войны".

Франциск не раз призывал к окончанию развязанной Россией войны и указывал на жестокие действия сил РФ по отношению к мирным гражданам. В начале марта он в очередной раз заявил, что готов посетить Москву и Киев с целью способствовать разрешению конфликта. При этом папа Франциск открыто критиковал главу Русской Православной Церкви патриарха Кирилла за то, что тот оправдывает войну.