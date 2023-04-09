Армия Китая на учениях имитирует точечные удары по Тайваню

Учения "имитировали точечные удары по важным объектам на острове Тайвань и в близлежащих водах", сообщило телевидение. Также было указано, что во время учений китайские вооруженные силы совершают окружение острова.

Тайвань заявил, что в воскресенье в воздушном пространстве вокруг острова были замечены более 50 китайских военных самолетов.

Как сообщалось, в субботу Китай начал трехдневные военные учения с участием самолетов и кораблей вблизи Тайваня в ответ на произошедшую в среду в Калифорнии встречу между президентом Тайваня Цай Инвэнь и спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти.

После визита на Тайвань демократа Нэнси Пелоси, предшественницы республиканца Маккарти на посту спикера Палаты представителей, в августе Китай провел свои крупнейшие в истории военно-воздушные и военно-морские маневры вокруг острова.

Цай посетила Калифорнию на обратном пути из Латинской Америки, где президент посетила Гватемалу и Белиз. Это две из 13 стран, которые дипломатически признают Китайскую Республику на Тайване. Большинство этих стран являются странами Карибского бассейна и Тихого океана.

Соединенные Штаты дипломатически признают Китайскую Народную Республику, но оказывают твердую поддержку Тайваню.

Тайвань и материковый Китай управляются отдельно, с тех пор, как в 1949 году на острове укрылось потерпевшее поражение в гражданской войне националистическое правительство Китайской Республики, а на материковой части страны была провозглашена Китайская Народная Республика, которая до сих пор считает Тайвань частью своей территории. Тайвань живет под постоянной угрозой китайского вторжения.