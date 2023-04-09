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Тысячи сторонников оппозиции в Тбилиси требуют отставки правительства

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Люди на митинге, организованном оппозиционными партиями Грузии в поддержку членства страны в Европейском союзе в Тбилиси, Грузия, 9 апреля 2023 г.
Люди на митинге, организованном оппозиционными партиями Грузии в поддержку членства страны в Европейском союзе в Тбилиси, Грузия, 9 апреля 2023 г. Фото: IRAKLI GEDENIDZE/REUTERS

Тысячи сторонников оппозиции вышли на митинг у здания парламента Грузии в Тбилиси в воскресенье, 9 апреля, чтобы потребовать отставки правительства и освобождения из тюрьмы экс-президента Михаила Саакашвили.

Акция "Вместе - в Европу" была организована партией Саакашвили "Единое национальное движение", в ней также приняли участие сторонники других оппозиционных политических сил.

Протестующие несли флаги Грузии, Украины и Европейского союза (ЕС), а также огромный транспарант с надписью "За европейское будущее".

Правящую партию "Грузинская мечта" обвиняют в заключении оппонентов под стражу, подавлении независимых СМИ и тайном сговоре с Кремлем.

"Правительство Грузии контролируется из Москвы. (...) Мы свободолюбивая нация, часть европейской семьи, мы отвергаем русское рабство", - заявил экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили, обращаясь к митингующим.

Как сообщалось, в марте, после массовых протестов правительство отказалось от плана введения закона об "иностранных агентах", который требовал бы, чтобы неправительственные организации и средства массовой информации, получающие более 20% иностранного финансирования, регистрировались в качестве "иностранных агентов".

Грузия подала заявку на членство в ЕС в марте 2022 года после вторжения России в Украину, но до сих пор ей не был предоставлен статус кандидата в члены Евросоюза, поскольку она не провела необходимые реформы.

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