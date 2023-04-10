Фото ⟩ Шеф-повар Джейми Оливер с женой обновили клятвы после 23 лет брака

"После 23 лет совместной жизни мы подумали, что будет особенным моментом обновить наши брачные клятвы до того, как наши дети покинут дом. Это было действительно особенно, забавно и романтично. Слова на церемонии имели больше смысла, потому что мы так далеко продвинулись вместе. Кажется, прошло совсем немного времени с момента нашей первой свадьбы, котора прошла в приватной обстановке, без папарацци в деревенской церкви.