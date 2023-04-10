Фото ⟩ Шеф-повар Джейми Оливер с женой обновили клятвы после 23 лет брака

Шеф-повар Джейми Оливер с женой обновили свои брачные клятвы на Мальдивах, отметив свадьбу со своей семьей во второй раз. Шеф-повар поделился кадрами с церемонии в Facebook.
"После 23 лет совместной жизни мы подумали, что будет особенным моментом обновить наши брачные клятвы до того, как наши дети покинут дом. Это было действительно особенно, забавно и романтично. Слова на церемонии имели больше смысла, потому что мы так далеко продвинулись вместе. Кажется, прошло совсем немного времени с момента нашей первой свадьбы, котора прошла в приватной обстановке, без папарацци в деревенской церкви.
Мы подумали, что это счастливый и радостный момент, чтобы поделиться с вами в эту Пасху. Мы всегда мечтали побывать на Мальдивах.
Это было настолько сказочно, насколько можно было мечтать, просто потрясающе!" - написал Джейми Оливер.
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